Ünlü tahmin sitesi açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinde şampiyon kim olur?

Süper Lig'de bu sezon kimin ipi göğüsleyeceği tahmininde yeni bir gelişme yaşandı. Bundan önceki tahminlerde çok yakın olan Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinde fark açıldı. Dünyaca ünlü Euro Club Index sitesi şampiyon olacak takıma yüzde 66 oran vererek neredeyse ligi bitirdi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINI KİM KAZANIR?

Sitenin tahminlerine göre, Galatasaray yüzde 66 ile şampiyon oluyor.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali ise yine siteye göre yüzde 34.