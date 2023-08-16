Yukatel Adana Demirspor tur için Hırvatistan yolcusu! Avantaj Mavi Şimşeklerde

Adana Demirspor yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda NK Osijek takımıyla karşılaşacak. Mücadele yarın saat 21.00’de Opus Arena’da oynanacak.

BAŞKAN MURAT SANCAK DA TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI!

Adana Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçen teknik heyet ve futbolcular daha sonra özel uçuşla Osijek kentine hareket etti. Mavi-lacivertlilerin başkanı Murat Sancak da takımı yalnız bırakmadı. Ayrıca havalimanında futbolcular taraftarlarla fotoğraf çekildi.

PEKİ ADANA'DA İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 mağlup etmişti. Maç boyunca oyunda kalan ve oyunu sıcak tutan mavi şimşekler böylece ardı ardına goller bulmayı da başarmıştı.