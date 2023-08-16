Yukatel Adana Demirspor tur için Hırvatistan yolcusu! Avantaj Mavi Şimşeklerde

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hırvatistan’ın NK Osijek takımıyla karşılaşacak. Mavi Şimşekler maçın oynanacağı şehre hareket etti.

Yukatel Adana Demirspor tur için Hırvatistan yolcusu! Avantaj Mavi Şimşeklerde
Son Güncelleme:

Adana Demirspor yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda NK Osijek takımıyla karşılaşacak. Mücadele yarın saat 21.00’de Opus Arena’da oynanacak.

BAŞKAN MURAT SANCAK DA TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI!

Adana Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçen teknik heyet ve futbolcular daha sonra özel uçuşla Osijek kentine hareket etti. Mavi-lacivertlilerin başkanı Murat Sancak da takımı yalnız bırakmadı. Ayrıca havalimanında futbolcular taraftarlarla fotoğraf çekildi.

Yukatel Adana Demirspor tur için Hırvatistan yolcusu! Avantaj Mavi Şimşeklerde - Resim : 1

Yukatel Adana Demirspor tur için Hırvatistan yolcusu! Avantaj Mavi Şimşeklerde - Resim : 2

PEKİ ADANA'DA İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 mağlup etmişti. Maç boyunca oyunda kalan ve oyunu sıcak tutan mavi şimşekler böylece ardı ardına goller bulmayı da başarmıştı.

Yukatel Adana Demirspor tur için Hırvatistan yolcusu! Avantaj Mavi Şimşeklerde - Resim : 3

Galatasaray'ın galibiyetinin ardından UEFA ülke puanında güncel durumGalatasaray'ın galibiyetinin ardından UEFA ülke puanında güncel durumSpor
# adana # Adana Demirspor # Hırvatistan
Çok Okunanlar
Çilingir çağırmadan kapı açma yolları
Çilingir çağırmadan kapı açma yolları
16 Ağustos hava durumu raporu!
16 Ağustos hava durumu raporu!
SON DAKİKA! Deprem mi oldu?
SON DAKİKA! Deprem mi oldu?
Tuzun cilde faydaları nelerdir?
Tuzun cilde faydaları nelerdir?
İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
Öne Çıkanlar "Türkiye Sıkıştı!" | Ekonomide Çareyi Avukat Erdem Cömert Açıkladı! "Türkiye Sıkıştı!" | Ekonomide Çareyi Avukat Erdem Cömert Açıkladı! Tayyab nedir? Tayyab nedir?