Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupada finale çıkabilmek için Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupada 27-28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanan çeyrek final maçlarının tamamlanmasıyla yarı finale kalan ekipler belli oldu.

Çeyrek finalin ilk maçında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Kupada Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 1-0, Beşiktaş ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran diğer ekipler oldu. Çeyrek finalin son maçında ise VavaCars Fatih Karagürmük, deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 ile geçerek yarı finale yükselmeyi başardı.

Bu müsabakalardan mağlup ayrılan Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray ise kupaya veda etti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL MAÇLARI BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasıyla birlikte yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Yarı final diğer ayağında ise Trabzonspor ile Fatih Karagümrük finale çıkma mücadelesi verecek.

Pekmez Kardeşler ve Çirkinler suç örgütleri çökertildi! Bakan Ali Yerlikaya operasyonları duyurduPekmez Kardeşler ve Çirkinler suç örgütleri çökertildi! Bakan Ali Yerlikaya operasyonları duyurduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ziraat türkiye kupası # yarı final # beşiktaş # Trabzonspor # MKE Ankaragücü # fatih karagümrük
Çok Okunanlar
Eskişehir'de korkunç yangın! 60 kişi ölümden döndü
Eskişehir'de korkunç yangın! 60 kişi ölümden döndü
İsrail'in sivil Filistinlileri öldürmesi sonrası Filistin yönetiminden açıklama
İsrail'in sivil Filistinlileri öldürmesi sonrası Filistin yönetiminden açıklama
9 bin sözleşmeli personel alınacak!
9 bin sözleşmeli personel alınacak!
İstanbullular dikkat! O ulaşım hattı kapalı!
İstanbullular dikkat! O ulaşım hattı kapalı!
Emekli maaşlarına artış yok! Emekliler bu duruma ne diyor?
Emekli maaşlarına artış yok! Emekliler bu duruma ne diyor?
Öne Çıkanlar Türkiye ekonomisi 2023'de 4,5 oranında büyüdü! │Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Türkiye ekonomisi 2023'de 4,5 oranında büyüdü! │Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Vizyonda hangi filmler var? Bu hafta 9 film vizyona girecek... Vizyonda hangi filmler var? Bu hafta 9 film vizyona girecek...