Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupada 27-28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanan çeyrek final maçlarının tamamlanmasıyla yarı finale kalan ekipler belli oldu.

Çeyrek finalin ilk maçında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Kupada Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 1-0, Beşiktaş ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran diğer ekipler oldu. Çeyrek finalin son maçında ise VavaCars Fatih Karagürmük, deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 ile geçerek yarı finale yükselmeyi başardı.

Bu müsabakalardan mağlup ayrılan Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray ise kupaya veda etti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL MAÇLARI BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasıyla birlikte yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Yarı final diğer ayağında ise Trabzonspor ile Fatih Karagümrük finale çıkma mücadelesi verecek.