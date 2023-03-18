18 Mart Deniz Zaferi özel: Türk Denizcilik Tarihi

Oğuz Polatbilek'in sunduğu Hafta Sonu programı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel Çanakkale'de gerçekleşti. Programda Emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç, 18 Mart Deniz Zaferi ve 1. Dünya Savaşı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Hafta Sonu programı  18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale'den ekranlara yansıdı.

Oğuz Polatbilek'in bu haftaki konuğu Emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç oldu. Özsaraç, bu özel gün için Türk Denizcilik Tarihi'nden bahsederken 18 Mart Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını anlattı.

# 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

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