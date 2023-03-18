18 Mart Deniz Zaferi özel: Türk Denizcilik Tarihi

Ulusal Kanal'da yayınlanan Hafta Sonu programı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale'den ekranlara yansıdı.

Oğuz Polatbilek'in bu haftaki konuğu Emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç oldu. Özsaraç, bu özel gün için Türk Denizcilik Tarihi'nden bahsederken 18 Mart Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını anlattı.