İnsanlık tarihinin kara günü! ABD Hiroşima'ya dünyanın ilk atom bombasını attı

ABD’nin insanlık tarihine sürdüğü kara lekenin 78. yıldönümü.

Dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler, trajedinin yaşandığı Japonya’nın Hiroşima şehrinde düzenlenen törenle anıldı.

Felaketin 78. yıldönümünde Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda bir araya gelen kurban yakınları, siyasi temsilciler ve 100’e yakın ülkenin büyükelçileri ABD’nin kullandığı “Little Boy” adlı atom bombasının atıldığı zaman olan 08.15’te sessizliğe bürünerek saygı duruşunda bulundu.

Hiroşima, İkinci Dünya Savaşı sırasında emperyalist bir kuvvet olarak sıyrılan ABD'nin en insanlık dışı ve trajik vakası olarak kayıtlara geçti.

Takvim yaprakları, 6 Ağustos 1945 Pazartesi gününü gösteriyordu. II. Dünya Savaşı’nın son aşamasına gelindiğinde, saatler 08.15’i gösterirken Amerika Birleşik Devletleri Küçük Oğlan isimli atom bombasıyla nükleer saldırıyı gerçekleştirdi.

Bomba, düştüğü yere 500 metre uzaklıktaki alan içindeki tüm insanların yüzde 90’ının ölümüne neden oldu.

ABD emperyalizminin en acı örneğini yaşayan Hiroşima’daki saldırıdan sadece 3 gün sonra 9 Ağustos 1945’te Nagasaki’de ikinci saldırı gerçekleştirildi.

ABD'nin acımasız ve insanlık dışı uygulamasının izleri bugün bile halâ canlı bir anı gibi yaşıyor.