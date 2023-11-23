Amasya'dan Bütün Dinleri Derinden Etkileyecek Keşif!

Amasya’daki Oluz Höyük kazılarında Med Krallığı dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin 600 yıllık sunak keşfedildi. Geç Frig dönemine ait Kubaba sunağını daha önce aynı alanda bulduklarını hatırlatan Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Hem Med, hem de Pers döneminde ateş kültüne ait sunak ve tapınakların ortaya çıkması Ön Asya din tarihi ve din arkeolojisini derinden sarsacak gibi görünüyor” dedi

Bütün Dinleri Derinden Etkileyecek Keşif

Pers dönemine ait 2 bin 500 yıllık ateş tapınağı buluntularının ortaya çıkarıldığı Oluz Höyük’te M.Ö. 590 yılında Anadolu’yu Kızılırmak’a değin ele geçirip 40 yıl hüküm süren İran kökenli Med Krallığı’na ait sunakta da aynı şekilde ateş tapınağına rastlandı. Geçen yıl Med'lerden kaldığı değerlendirilen bir seramikle karşılaşmaları üzerine çalışmayı bu alanda ilerlettiklerini anlatan İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez şu açıklamaları kullandı:

“Sunağa ateş kültüyle ilgili bir ocak eklemişler. Sunağın doğu tarafına da kule benzeri bir yapı eklemişler. Hem Med, hem de Pers döneminde ateş kültüne ait sunak ve tapınakların ortaya çıkması Ön Asya din tarihi ve din arkeolojisini derinden sarsacak gibi görünüyor”

Amasya'da Keşfedildi

Oluz Höyük’ün günümüzden 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Hitit dönemine kadar kutsal bir merkez olarak kullanıldığına işaret eden Prof. Dr. Dönmez şu ifadeleri kullandı:

“Beş sezon önce Hititlere ait boğa figürünü ele geçirmiştik. Bu boğa figürünün varlığı bir tapınağı bize işaret ediyordu. Muhtemelen Fırtına Tanrısı Hitit tapınağı şu anki Frig ve Pers katmanlarının altında gibi görünüyor. 17 yıllık çalışmalarda Hitit, Frig, Med ve Pers dönemlerinde Oluz Höyük’ün kutsal bir kent olduğunu görüyoruz”

Kazıların heyecan verici sonuçlar ortaya çıkarmayı sürdüreceğine inanan Dönmez, kazı projesine izin ve destek veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, katkı sağlayan Türk Tarih Kurumu, Amasya Valiliği ile Amasya Belediyesi’ne teşekkür etti.