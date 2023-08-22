Amasyalı kadınlar Çanakkale'de! ''Orada tarihi yeniden yaşadık aramızda ağlamayan kalmadı!''

Amasya Belediyesi, düzenlediği gezi organizasyonuyla farklı mahallelerde yaşayan bin 500’den fazla kadını Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı topraklara götürdü.

Amasyalı kadınlar Çanakkale'de! ''Orada tarihi yeniden yaşadık aramızda ağlamayan kalmadı!''
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Amasyalı kadınlar, “Toprağa bile basmakta çekindik. Çünkü orada şehitlerimiz yatıyor” dediler.

1915-1916 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebelerinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nı rehberler eşliğinde dolaşan Amasyalı kadınlar, savaşın geçtiği siperlere girip şehitlikte dua ettiler.
Tarihi geziye Kurşunlu Mahallesi'nden katılan Muazzez Oltulu, “Toprağa bile basmakta çekindik. Çünkü orada binlerce şehidimiz yatıyor” dedi.
Nimet Öksüz ise “Mahalle sakinlerimizle birlikte gitme imkanımız yoktu. Orada tarihi yeniden yaşadık. Çok duygulandık. Aramızda ağlamayan kalmadı. Belediye Başkanımız Bayram Çelik’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Amasyalı kadınlar Çanakkale'de! ''Orada tarihi yeniden yaşadık aramızda ağlamayan kalmadı!'' - Resim : 1

“ANNELER ÇANAKKALE’YE, ÇOCUK VE GENÇLER ANITKABİR’E GİDİYOR”

Organizasyonun başından bu yana bin 500’den fazla vatandaşın otobüsle Çanakkale’ye gittiğini anlatan Belediye Başkanı Çelik, “Çanakkale bizim destanımız. İnsanlarımızın Çanakkale ruhunu yaşaması lazım. Her türlü yol ihtiyaçlarını karşılayarak Çanakkale seferi yaptırıyoruz” diye konuştu.
Eylül ayından itibaren çocuk ve gençlere yönelik Anıtkabir gezisi başlatacaklarına değinen Başkan Çelik, “Anneler Çanakkale’ye, çocuk ve gençler Anıtkabir’e gidiyor” ifadelerini kullandı.

Amasyalı kadınlar Çanakkale'de! ''Orada tarihi yeniden yaşadık aramızda ağlamayan kalmadı!'' - Resim : 2

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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