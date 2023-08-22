Hatay için kolları sıvadılar! 108 sivil toplum örgütü bir araya geldi
Hatay’da 108 sivil toplum kuruluşu depremin yaralarını sarmak için buluşarak çözüm yollarını tartıştı.
Hatay’da sivil toplum kuruluşları depremin yaralarını sarmak amacıyla toplandı. Hatay'ın Defne ilçesinde 4 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda birçok acil gündem değerlendirildi. Buluşmada söz alan kuruluşlar Hatay’ın özel afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
KARA VAKFI ÇATI ÖRGÜTÜ TOPLANDI
Hatay’da 108 sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa kurduğu Kara Vakfı Çatı Örgütü, depremin yaralarını sarmak amacıyla buluşarak çözüm yollarını tartıştı.
Buluşmada Hatay’ın yeniden kalkındırılma için ortak çalışmalar yürütme kararı alındı. Kara Vakfı Sözcüsü Ayhan Kara:
- Hatay çözüm bekliyor, buluşma da tüm devlet kurumlarının birlikte çalışma yapması gerekiyor.
Mühendis Tahsin Rende ise açıklamasında:
- Ayrıca yeni kurulacak Hatay şehrinin engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde olması önemli.
Engelli Hataylı vatandaşlar adına söz alan Hasan Ateş ise konuşmasında şu kısma değendi:
- Kuruluşlar Hatay’ın özel afet bölgesi ilan edilmesi için çalışmalara başladı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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