Antik Çağın gizemli Çin mezarları!

Weixin Official Accounts'ta yer alan Shanxi İl Arkeoloji Enstitüsü gönderisine göre, Pekin'in yaklaşık 845 mil güneybatısında, Yuanqu İlçesi, Dongfengshan Köyü'nde bulunan mezar, 2019 yılında işçiler bir fabrika inşaat projesi için bir boru hattı döşerken keşfedildi. Shanxi İl Arkeoloji Enstitüsünden arkeologlar ve şehir ve ilçe kültürel emanetler departmanı daha sonra Jin Hanedanlığı mezarını kazmak ve korumak için harekete geçti.

Weixin'in bildirdiği gibi , mezar resmi olarak MS 1115'ten 1234'e kadar Büyük Jin olarak bilinen bir döneme aittir. Hanedan, şimdi Jilin ve Heilongjiang'da yükseldi ve Jurchen kabile reisi Aguda tarafından kuruldu. Hanedan, Moğolların saldırısı sonucu son imparatoru Aizong'u yakalanmamak için kendini asarak intihar etmeye zorlayana kadar varlığını sürdürdü.

GİZEMLİ TUĞLALAR

Mezar, tamamen ahşaptan yapılmış gibi görünecek kadar karmaşık bir şekilde oyulmuş boyasız tuğladan inşa edilmiştir. Rapora göre basamaklı bir giriş geçidi, dar bir koridordan ana mezar odasına geçmektedir. Mezarın kapısı mühürlendi.

Ana oda, her bir tarafı yaklaşık 2 metre (6,5 ft) ve yüksekliği 3,5 metre (11 ft) olan bir karedir. Çatı sekizgendir ve 13 eğimli yığma tuğla tabakasından oluşur. Her duvarda ayrıntılı oymalar vardır. Odanın üstü içe doğru eğimlidir ve ortada açık bir ışıklık vardır.

Girişin birleştiği güney duvarındakiler kafesli pencereleri taklit edecek şekilde yapılmıştır. Batı ve doğu duvarlarında yine alt panolarda çiçek desenli, üst panolarda sekizgen, kare veya içbükey şekillere sahip kafesli pencere ve kapı benzeri oymalar yer almaktadır. İki duvardaki oymalar neredeyse birbirinin kopyası olacak kadar benzer.

Ancak asıl gösteriş, kapının tam karşısındaki kuzey duvarıdır. Ortada çıkıntı yapar ve her iki yanında bir erkek ve bir kadın tarafından kuşatılmış, dikkate değer bir giriş kapısı oymacılığı vardır. Shanxi Arkeoloji Enstitüsü gönderisine göre adam ve kadın, süslü oymalı sandalyelerde masaların arkasında oturuyor ve mezarın asıl sakini ve karısını temsil etmeleri amaçlanıyor.

Erkek ve kadın çok detaylı bir şekilde işlenmiştir. Adamın keçi sakalı var ve beline kuşaklı bir elbise giyiyor ve elleri yeninin içinde. Önündeki oyulmuş masada sofra takımları ve yiyecekler var. Kadın kruvaze bir elbise giymiş, erkek gibi ellerini kollarının içinde kavuşturmuş.

Önündeki masanın üzerinde bir parşömen var . Her ikisinin de sandalyeleri arkalıklıdır ve çift, baş ve sırtlık düz bir çizgide olacak şekilde düz bir şekilde ramrod oturmaktadır. Sandalyeler ve masa özenle süslenmiştir. Arkeolojik kazılar öncesindeki inşaat çalışmalarında güney duvarı hasar görmüş ve kısmen çökmüştür.

ANTİK ÇİN MEZARLARINDAKİ EŞYALAR

Ana odada, tek bir duvar boyunca bir arada üç gömü vardı. Biri altı ila sekiz yaşları arasındaki bir çocuğa aitti. Diğer iki iskelet, her ikisi de 50 ila 60 yaşları arasındaki yetişkin erkeklere aitti.

Görkemli mezarları göz önüne alındığında, sakinlerin yanlarında bir sonraki dünyaya taşıdıkları eşyalar hayal kırıklığı yaratacak kadar tutumluydu. İnsan kalıntılarının yanında iki porselen kavanoz, iki porselen kase, bir porselen kandil ve üç toprak kap olmak üzere toplam dokuz obje gün yüzüne çıkarılmıştır. Kuzey duvarındaki giriş kapısına yerleştirilmiş siyah sırlı bir kase listeyi tamamlıyordu.

ANTİK ÇİN HİSSE SENEDİ

Arkeologların büyük ilgisini çeken, üzerinde hat sanatıyla arazi satın alma ayrıntılarının yazılı olduğu bir tuğla “belge” idi. Yazı soluk olmasına rağmen, yazıtın ön tarafında kazınmış "Wang Köyü" ve "Gongcao ve Mingchang" ayırt edilebilir. yani MS 1190 ile 1196 yılları arasındadır. Sırt kısmı geometrik desenlidir.

Keşfin önemini vurgulayan Shanxi Arkeoloji Enstitüsü gönderisinde şu ifadelere yer verildi: