Jade diskleri nedir? Eski Çin teknolojisinin harikası

Yeşim taşı, kuyumcularda popüler bir taş olmuştur, ancak bu eşsiz taşta sadece güzel görünümünden çok daha fazlası var. Çin'in Jade bi (diskleri) daha önce bulunan hiçbir diske benzemez. Bu düz, yuvarlak diskler, belirli bir yeşim malzemesi türü olan nefritten yapılmıştır ve Liangzhu kültürüne( Çin'in Yangtze Nehri Deltası'ndaki son Neolitik ya da kültürüydü) M.Ö. 3300-2250 yılları arasına kadar uzanan çok sayıda elit mezarlarda bulundu. Bu diskleri çevreleyen süregelen gizem, neden yapıldıkları ve hangi amaca hizmet ettikleridir.

Bu nesnelerin yaratılması, Neolitik dönem için mineral aşındırıcılar ve şaşırtıcı derecede karmaşık aletlerle çalışan yüksek eğitimli zanaatkarlar gerektiriyordu. Modern teknolojinin yardımıyla, arkeologlar ve uzmanlar bu eski eserlerin üretim tekniklerini ve mineral bileşimini anlamaya çalışıyorlar.