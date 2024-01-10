Atatürk'ün Doğum Tarihi 1881 Değilmiş! O Belge Ortaya Çıktı...

Türk Devrimi'nin önderi, cumhuriyetin kurucusu ve büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi konusunda çeşitli görüşler var.

Yabancı kaynaklarda Gazi'nin doğum tarihi 1879, 1880 ve 1881 olarak verilir.

Atatürk’ün nüfus hüviyet cüzdanı 1934’te Soyadı Kanunu çıktıktan sonra düzenlenmiş ve bu belgede “Babası Ali Rıza, annesi Zübeyde, doğum yeri Selânik, doğum tarihi 1881’dir." ibareleri yer almıştı.

Ancak bir görüşe göre Atatürk'ün doğum tarihi gerçekte 1981 değil.

Yakın çevresinin anılarında Atatürk'ün doğum gününün kendisine sorulduğu; bunu açıklamasının doğru olmayacağını, bir de doğum günü kutlamasına kalkışılacağını, bunu istemediğini belirtilir.

'Kimlik 1922'de Düzenlendi'

Tarihçi-yazar Necdet Şamaoğlu, Atatürk'ün gerçek doğum tarihini şöyle açıklıyor:

Atatürk'ün özgün nüfus belgesi “Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Tezkiresi”, Şişli’deki Atatürk Müzesi’nde yer alıyor. Belge, 18 Ekim 1922 (18 Teşrinievvel 338) tarihinde – saltanatın kaldırılmasından iki hafta önce– Ankara Nüfus Müdürlüğü’nce düzenlendi.

“Millet Meclisi Reisi ve Başkomutan Mustafa Kemal”i Osmanlı uyruğu göstermektedir. Yukarısında Padişah Mehmed Vahideddin bin Abdülmecid’in tuğrası, bunun sol açığında “Maliye Nezareti Evrak-ı Nakdiye ve Levazımat Müdüriyeti” mührü basılıdır. Sağ yukarısına iki damga pulu yapıştırılmıştır. Aşağıda da soldaki mühürde “Nezaret-i Umur-ı Dahiliye”

Belgenin son satırlarında ise “Bâlâda [yukarıda] isim ve şöhreti ve hal ve sıfatı muharrer [yazılı] olan Gazi Mustafa Kemal Hazretleri Devlet-i Aliyyenin tâbiyetini haiz [taşımakta] olup” yazılıdır. Kimlik bilgileri sü‐ tununda: “Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Reisi ve Başkumandan, mücerred [bekâr]”, Doğum tarihi, “Sene-i Hicrî 1296 Bin iki yüz doksan altı” ifadeleri yazılıdır.'

'Mustafa'yı Erbain Soğuklarında Doğurdum'

Buna göre Hicrî 1296 tarihi, miladi takvime göre 26 Aralık 1878’de başlamış, 15 Aralık 1879’da sona ermiştir. Şu halde Atatürk’ün doğum günü 26 Aralık 1878-15 Aralık 1879 arasındadır. Zübeyde Hanım da “Mustafa’yı Erbain soğuklarında, 23 Aralık’ta doğurdum” dediğine göre sorun çözülüyor: O yılın Erbain soğukları 22 Aralık 1878-31 Ocak 1879 arasında; Rumi 23 Aralık da 4 Ocak 1879’u karşılar. Bu, Atatürk’ün kesin doğum tarihidir. Öldüğü 10 Kasım 1938’de 60 yaşını tamamlamasına iki ay kaldığı saptanır…