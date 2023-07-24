Çin mitolojisinde tanrılara ayrılmış meyve: Sadece iki insan ölümsüzlük meyvesinin tadına baktı!

Çin'in Ölümsüzlük Şeftalilerini biliyor musunuz? Çin Mitolojisinde, bu kutsal meyveler bugün bile yıllık kutlamalarda önemini koruyan semboller haline gelmiştir.

Ölümsüzlük Şeftalileri Çin mitolojisinde, özellikle de Taoizm'de bulunan bir meyve türüdür. Adından da anlaşılacağı üzere, bu meyvelerin onları yiyenlere ölümsüzlük bahşettiğine inanılır. Hesperides Bahçesi'ndeki (Yunan mitolojisinde bulunan) altın elmalara benzer şekilde, Ölümsüzlük Şeftalilerinin bir Çin tanrıçasının bahçesinde yetiştiği söylenir. Bu göksel şeftalilerin ancak çok uzun bir süre sonra olgunlaştığına ve bu gerçekleştiğinde ölümsüzler için özel bir ziyafette servis edileceğine inanılır.

YEŞİM HAVUZUNUN KUTSAL BAHÇESİ

Çin mitolojisinde Ölümsüzlük Şeftalilerinin, bazı anlatılara göre Taoist panteondaki en yüce tanrı olan Yeşim İmparatoru'nun eşi olan Xiwangmu'ya (kelimenin tam anlamıyla 'Batının Kraliçe Anası' anlamına gelir) ait bir meyve bahçesinde yetiştiği söylenir. Efsaneye göre Xiwangwu mitolojik Kunlun Dağları'nda ikamet etmektedir. Onun meskeni Yeşim Havuzu olarak bilinir ve tanrıçanın orada 3600 kadar şeftali ağacı içeren bir meyve bahçesine sahip olduğu söylenir. Bu ağaçların efsanevi Ölümsüzlük Şeftalilerini ürettiğini söylemeye gerek yok.

Efsaneye göre Xiwangwu'nun bahçesindeki şeftaliler sadece 3000/6000/9000 yılda bir olgunlaşırmış. Bu gerçekleştiğinde, Xiwangwu bu olayı kutlamak için bir ziyafet verirdi. Ünlü Sekiz Ölümsüz de dahil olmak üzere tanrılar bu ziyafete katılmaya davet edilirdi. Çin inancına göre, Ölümsüzlük Şeftalilerini yiyen herkese sadece ölümsüzlük değil, aynı zamanda ebedi gençlik de bahşedilirdi.

ÖLÜMSÜZLÜK ŞEFTALİSİ KİMLER İÇİNDİ

Ölümsüzlük Şeftalileri normalde tanrılar için ayrılmış olsa da, bazı insanlara tanrıçanın kendisi tarafından Ölümsüzlük Şeftalileri verildiği söylenir. Aslına bakılırsa, eski Çin tarihçilerine göre, Ölümsüzlük Şeftalilerini sadece iki ölümlü tatmıştır. Bunlardan ilki Zhou Kralı Mu'ydu. Anlatılanlara göre, kral Kunlun Dağları'na seyahat etmiş ve Xiwangmu ile tanışmıştır. Yeşim Havuzunda birkaç gün kalmış ve kendisine Ölümsüzlük Şeftalileri ve şarap ikram edilmiş. Kral oradan ayrıldıktan sonra mekânı tekrar bulmaya çalıştığında bunu başaramamış.

Kendisine Ölümsüzlük Şeftalisi verildiği söylenen ikinci kişi Han İmparatoru Wu'dur. İmparatora Xiwangmu tarafından birkaç şeftali verildiği kaydedilmiştir. Bu değerli meyvelere imparator tarafından o kadar değer verilmiştir ki taşları korunmuş ve bunlardan birinin Ming Hanedanlığı'nın ilk imparatoruna hediye edildiğine inanılmaktadır. Bu şeftali taşının üzerine 10 karakter kazındığı söylenmektedir.

Ölümsüzlük Şeftalileri o kadar değerliydi ki zaman zaman çalınmışlardı. Örneğin, Han İmparatoru Wu'ya şeftaliler sunulduğunda, memurlarından biri olan Dongfang Suo, Xiwangmu tarafından tanınmıştır. Tanrıçaya göre, bu memur eskiden Kunlun Dağı'ndaki evinde ölümsüz bir saray mensubuydu ancak şeftalilerin bir kısmını çaldığı için ceza olarak geçici bir süreliğine insan olarak dünyaya sürülmüştü.

ÖLÜMSÜZLÜĞÜ ÇALMAK

Ancak Ölümsüzlük Şeftalilerinin en ünlü hırsızlığı, son derece popüler bir roman olan Batıya Yolculuk'ta yer almaktadır. Bu hikayede Sun Wukong (Maymun Kral olarak da bilinir) Yeşim İmparatoru tarafından Xiwangmu'nun şeftali bahçesinin yöneticisi olarak atanmıştır. Bu durumdan faydalanan Sun Wukong birçok Ölümsüzlük Şeftalisi çalıp yemiş ve yaptığı kötülükler ancak Xiwangmu perilerini bir ziyafet için şeftali toplamaya gönderdiğinde ortaya çıkmıştır.

UZUN ÖMÜRLÜLÜK SEMBOLÜ

Son olarak, Ölümsüzlük Şeftalisi efsanesi nedeniyle bu meyvenin Çin kültüründe uzun ömürle ilişkilendirildiği ve yaygın bir dekoratif motif olduğu söylenebilir. Örneğin, şeftali resimleri dekoratif vazolardan içki bardaklarına kadar çeşitli nesneleri süslemek için sıklıkla kullanılır. Dahası, şeftali doğum günleriyle yakından bağlantılıdır ve kartlarda, doğum günü pastalarında ve hatta bu tür hayırlı günlerde yenen şeftali şeklindeki özel bir çörek şeklinde temsil edilir.