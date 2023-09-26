İlk Defa Göreceğiniz Atatürk'ün Denize Girdiği Anlar

Bu video görenleri gülümsetiyor. Muhtemelen çoğu kimsenin ilk defa göreceği Mustafa Kemal Atatürk'ün Florya'da 1937'de denize girdiği anlar kameraya yansıdı. Ve o videoda Atatürk'ün bir anısı anlatıldı. İşte o anıdan kesitler ve Atatürk'ün denize girdiği anlar...

Atatürk'ün Denize Girdiği Anlar

1937 senesinin bir eylül akşamında, on arkadaş iki sandala binerek Florya’da geziyorlardı. Bir aralık deniz köşkünden bir sandalın kendilerine doğru geldiğini fark ettiler. Herkes gürültüyü kesmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün gür aynı zamanda müşfik sesi duyuldu...