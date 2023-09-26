İlk Defa Göreceğiniz Atatürk'ün Denize Girdiği Anlar

Atatürk'ün Florya'da denize girdiği bu videoyu ilk kez göreceksiniz. Atatürk'ün denize girdiği anlar yüzde tebessüme neden oluyor. İşte ilk defa göreceğiniz o video...

İlk Defa Göreceğiniz Atatürk'ün Denize Girdiği Anlar
İlk Defa Göreceğiniz Atatürk'ün Denize Girdiği Anlar
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Bu video görenleri gülümsetiyor. Muhtemelen çoğu kimsenin ilk defa göreceği Mustafa Kemal Atatürk'ün Florya'da 1937'de denize girdiği anlar kameraya yansıdı. Ve o videoda Atatürk'ün bir anısı anlatıldı. İşte o anıdan kesitler ve Atatürk'ün denize girdiği anlar...

Atatürk'ün Denize Girdiği Anlar

1937 senesinin bir eylül akşamında, on arkadaş iki sandala binerek Florya’da geziyorlardı. Bir aralık deniz köşkünden bir sandalın kendilerine doğru geldiğini fark ettiler. Herkes gürültüyü kesmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün gür aynı zamanda müşfik sesi duyuldu...

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