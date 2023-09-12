Atatürk'ün imtihan ettiği genç bakın neler yaptı

Atatürk'ün imtihan ettiği o genç bakın neler yaptı? 1933 yılı, günlerden 28 Haziran, yer ise Ankara Atatürk Lisesi idi. Bütün öğrenciler okula gelecek heyeti sabırsızlıkla bekliyordu Kapıya siyah bir araba yanaştı. İçinden Salih Bozok, Reşit Galip ve Mustafa Kemal Atatürk indi. Öğrenciler coşkuyla alkışladı. Atatürk de gençleri selamlayarak okula girdi. O gün okul bitirme sınavları yapılacaktı. Son sınıf öğrencileri teker teker sınıfa alındı ve heyet karşısında sınava tabi tutuldu. Atatürk de sınav komisyonunda yer almak istedi ve kendisine bir koltuk verildi.

ATATÜRK'ÜN İMTİHAN ETTİĞİ GENÇ

Aydın'ın harita üzerinde yaptığı açıklamalardan Atatürk çok memnun oldu. Sonra coğrafyaya geçildi. Atatürk çocuğa dedi ki, ‘Sana bir soru Aydın? Sana kalsa Sakarya’yı nereye akıtırsın?’ Atatürk, öğrenci Aydın’ın verdiği yanıttan yine memnun oldu.

Atatürk, ‘Aferin Aydın. Sen ne olmak istiyorsun?’

Aydın, ‘Su mühendisi Paşam’

Atatürk, ‘Herkes su mühendisi olabilir. Seni tarihçi yapalım, ne dersin?’

Aydın, ‘Ailece karar verdik; anne ve babamın onayını almam gerekir Paşam!’

Aydın'ın bu cevabı Atatürk’ün çok hoşuna gitti, "Bravo Aydın! Onlarla görüş, benim teklifimi de söyle, sonra gel Eğitim Bakanı Reşit Galip Bey’e kararını bildir." dedi. Dışarıda bulunan öğrenciler Aydın'ın bu kadar uzun süre içeride kalmasına anlam veremediler. Tarih, Coğrafya, Yurt Bilgisi, o kadar çok soru soruldu ki Aydın'a onu bizzat Atatürk imtihan etmişti diyebiliriz.

Sınavın bitiminde Atatürk yanındaki Reşit Galip'e dönerek "Bu genç fevkalade zeki! Bir an önce yurt dışına tahsile yollayalım!" dedi. Ertesi gün Aydın makama çağrıldı ve eline bizzat Atatürk'ün yazdığı gurur mektubu bir zarf içinde verildi. Ve Aydın, Atatürk'ün isteğiyle, devlet bursuyla yurt dışına gönderildi. Amerika'da Harvard'a girdi ve Dünyada ilk bilim tarihi alanında doktora yapan kişi unvanını aldı. Hemen sonra Türkiye'ye gelip bilim tarihi kürsüsünü kuran Aydın, Uluslararası Bilim Tarihi üyeliğine seçildi.

UNESCO gibi önemli birçok kurum ve dünyanın çeşitli ülkelerinden ödüller de alan Aydın, binlerce Türk gencini yetiştirdi. İşte bahsettiğimiz "Aydın", şu an kullandığımız 5 liranın üzerinde de bulunan Ordinaryus Profesör Dr. Aydın Sayılı'nın ta kendisidir.

İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin parlak ve aydın zihinleri böyle zekice stratejiler ile ortaya çıkmış ve her türlü zorlukla gönderildikleri dış dünyadan öğrendiklerini, vatana dönüp binlerce gence aktarmışlardır. Tabii onlar da bu başarıyı, bugün çoğu şeyi borçlu olduğumuz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçludur.

Peki Atatürk'ün bizzat imtihan ettiği Orhan ve Oktay kimdir? Hepimizin severek şiirlerini okuduğu Oktay Rifat ve Orhan Veli'dir.

Kaynak: Tolga Aydoğan, Atatürk'ün İzindekiler. Derleme: Ulusal.