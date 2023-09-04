Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü! Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı gün

Bugün bağımsızlık yolunda en önemli adımlardan biri olan Sivas Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yurdun birçok ilinden delegeler, Sivas Kongresi'nde kurutuluş mücadelesinin yol haritasını belirledi.

Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü! Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı gün
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Bugün Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü..

Tam da o dönem, Anadolu en zor günlerini yaşıyordu.

sivas kongresi 104. yıl dönümü

Mondros Mütarekesi'ni gerekçe gösteren düşman askerleri vatanın dört bir köşesini işgale başlamıştı.

Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımı atarak milli mücadeleyi başlattı. Amasya Genelgesi'ni Erzurum Kongresi takip etti.

SON KONGRE SİVAS'TA DÜZENLENDİ

Kongreler sürecinin son durağı ise, toplanma kararı aylar önce Amasya'da alınan Sivas oldu. Kongre, o zamanki adıyla Mekteb-i Sultani olan Sivas Lisesi'nde toplandı. Yurdun farklı illerinden delegeler katıldı.

Açılış konuşmasını Mustafa Kemal Paşa yaptı. Sivas Kongresi'nde, tek yolun bağımsızlık olduğu vurgulandı. "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütün" denildi. Vatanın dört bir yanında düşmana direnen cemiyetler da tek çatı altında toplandı.

Mustafa Kemal Paşa, kongreden sonra 98 gün daha Sivas'ta kaldı. Meclis'in kurulacağı Ankara'ya geçmeden önce milli mücadeleyi buradan yönetti.

Milli Mücadele'nin mihenk taşı Sivas Kongresi 104 yaşında!Milli Mücadele'nin mihenk taşı Sivas Kongresi 104 yaşında!Tarih
# sivas kongresi # kurtuluş savaşı
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