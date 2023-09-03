Terracotta Ordusu'nun mezarını keşfeden yedi insana ne oldu? Terracotta Ordusu'nun mezarı neden yıllarca saklandı?

Dünyanın dört bir yanından Antik Çağ meraklıları ve Asya'nın arkeoloji kazılarına merak saranlar, 1970'lerde Çin'in kuzeybatısındaki Xian'da keşfedilen ve her yıl milyonlarca ziyaretçinin ilgisini çeken Çin'in ölümsüz ordusunu yani ünlü Terracotta Ordusu'nu kesinlikle duymuş olmalılar. Ama Çin'in ölümsüz ordusunun arkasında sırı pek az kişi bilir.

TERRACOTTA ORDUSUNUN LANETİ

Dünyanın 8. harikası olarak sayılan keşif, İmparator Qin Shi Huang'ın yönetimi hakkında birçok bilgi sağladı. Sonsuz yaşamın formülünü bulma konusunda takıntılı bir imparatordu Qin Shi Huang. onun bu takıntılı düşüncesi, bu keşif yerinin 2.000 yılı aşkın süredir saklı kaldıktan sonra artık önemli bir turizm merkezi haline gelmesine neden oldu.

Terraccotta Ordusu'nun mezarı hakkında tarihçiler, inşaatın otuz yıl boyunca 700.000 işçinin gerektirdiğini tahmin ediyor. Efsane, bu işçilerin daha sonra mezar soyguncularını caydırmak ve mezarın yerini gizli tutmak için diri diri gömüldüğünü öne sürüyor.

Terraccotta Ordusu'nun mezarının içindeki yazıtlar, M.Ö. 91'de Sima Qian tarafından şöyle yazılmış:

- hazinelerin gömülmesi ve mühürlenmesinden sonra, orta kapının kapatıldığını ve dış kapının tüm zanaatkârları ve işçileri hapsetmek için kapatıldığını, böylece kimsenin dışarı çıkmadığını.

İmparatorun mezarı, 8.000 gerçek boyutlu heykelden oluşan devasa bir Terracotta Ordusu tarafından korunuyordu. Çevredeki çukurlarda ayrıca imparatora sonsuz köleliği simgeleyen pişmiş toprak atlar, bronz savaş arabaları ve hatta akrobatlar da vardı.

Çin halk dininde atalara tapınma, ölülere muazzam bir güç verir. Bu ataların ruhlarını yatıştırmak için dinlenme yerlerine saygı gösterilmesi gerekli görülüyor ve mezarlık alanlarının rahatsız edilmesi bu inançların ihlali anlamına geliyor.

Terracotta Ordusunun mezarını keşfettiklerinde, herkes ona dokunmaya korktuğunu ifade ediyorlar. Bunun bir tapınak heykeli, veya Buda, tarafından yapıldığı düşünülüyordu. Terracotta Ordusunun mezarı bulunduğunda Buda'nın kendilerini de cezalandırmasından korktukları için mezarın bir süre gizli kaldığını ifade ettiler.

Terracotta Ordusuyla ilk karşılaşan yedi adam için bu yorumlar kehanet niteliğinde sayılabilir. Terracotta Ordusunun İmparatorunun mezarının haberi yayıldıkça, bunu neden kadar gizli tutmaya çalıştılarsa da başaramadılar.