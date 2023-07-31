Düşman ayağınıza baksın isteyeceksiniz! 3 milyon dolarlık dünyanın en pahalı ayakkabısı ve Adidas Gucci ve niceleri

Ayakkabı sağlıkla alakalı olduğu kadar bir gösteriş aracı olarak da dikkatleri çekiyor. Tasarımdan, kullanılan malzemeye kadar marka gücü de inanılmaz bir piyasaya oluşturmaya devam ediyor. Peki dünyanın en pahalı ayakkabıları hangileri? Hangi markalar gündeme oturuyor? Hepsi size özel haberimizde!

LİSTENİN ŞAŞIRTAN MARKASI ADİDAS!

Spor ayakkabı kategorisinde dünyanın en pahalı ayakkabıları arasında yer alan Adidas Yeezy Boost 700 Wave Runner talep görmeye devam ediyor. Ama fiyat bakımından genel kategori de çok altlarda olduğu aşikar görünüyor. Ayakkabının fiyatı: 1300$ = 34.940 TL

DÜNYANIN EN PAHALI AYAKKABISI

Lüks ayakkabı pazarının gözdesi olan Stuart Weitzman markasının Rita Hayworth Heels modeli özel tasarım olarak biliniyor. Amerikalı firma dünya elitlerine ve ünlü sanatçıların gözdesi olarak biliyor. Rita Hayworth Heels modeli ile marka ayakkabının fiyatını görenlerin dudaklarını uçuklatıyor.

Ayakkabının fiyatı: 3.000.000$= 80.700.000 TL

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