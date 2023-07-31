Düşman ayağınıza baksın isteyeceksiniz! 3 milyon dolarlık dünyanın en pahalı ayakkabısı ve Adidas Gucci ve niceleri

Dost başa düşman ayağa bakar atasözünün vücut bulduğu bir içerik! Düşman ayağıma baksın diyeceğiniz ayakkabıları sizler için derlerdik! Adidas Gucci Stuart Weitzman ve daha niceleri...

Düşman ayağınıza baksın isteyeceksiniz! 3 milyon dolarlık dünyanın en pahalı ayakkabısı ve Adidas Gucci ve niceleri
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Ayakkabı sağlıkla alakalı olduğu kadar bir gösteriş aracı olarak da dikkatleri çekiyor. Tasarımdan, kullanılan malzemeye kadar marka gücü de inanılmaz bir piyasaya oluşturmaya devam ediyor. Peki dünyanın en pahalı ayakkabıları hangileri? Hangi markalar gündeme oturuyor? Hepsi size özel haberimizde!

LİSTENİN ŞAŞIRTAN MARKASI ADİDAS!

Düşman ayağınıza baksın isteyeceksiniz! 3 milyon dolarlık dünyanın en pahalı ayakkabısı ve Adidas Gucci ve niceleri - Resim : 1

Spor ayakkabı kategorisinde dünyanın en pahalı ayakkabıları arasında yer alan Adidas Yeezy Boost 700 Wave Runner talep görmeye devam ediyor. Ama fiyat bakımından genel kategori de çok altlarda olduğu aşikar görünüyor. Ayakkabının fiyatı: 1300$ = 34.940 TL

DÜNYANIN EN PAHALI AYAKKABISI

Düşman ayağınıza baksın isteyeceksiniz! 3 milyon dolarlık dünyanın en pahalı ayakkabısı ve Adidas Gucci ve niceleri - Resim : 2

Lüks ayakkabı pazarının gözdesi olan Stuart Weitzman markasının Rita Hayworth Heels modeli özel tasarım olarak biliniyor. Amerikalı firma dünya elitlerine ve ünlü sanatçıların gözdesi olarak biliyor. Rita Hayworth Heels modeli ile marka ayakkabının fiyatını görenlerin dudaklarını uçuklatıyor.

Ayakkabının fiyatı: 3.000.000$= 80.700.000 TL

LİSTENİN DİĞER ÜNLÜ MARKALARI

Louis Vuitton 10.000$= 268.880 TL
Manolo Blahnik 4.600$= 123.640 TL
Gucci 3.750$= 100.800 TL
Christian Louboutin 3.095$= 83.193 TL
Miu Miu 2.745$= 79.420 TL
Alexander McQueen 1.645$= 44.217 TL
Jimmy Choo 1.395$= 37.497 TL
Brian Atwood 1.345$= 36.517 TL
Adidas 1.300$= 34.940 TL
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