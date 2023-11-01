KOÇ AİLESİNDE DEPREM❗️ İpek Kıraç Kimdir? İnan Kıraç Evlatlık Kızını Neden Evlatlıktan Reddetti?

Koç ailesinde mal varlık çatışması başladı. İnan Kıraç eşi Suna Kıraç'ın vefatından sonra evlatlık edindiği İpek Kıraç ile miras sorunu yaşamaya başladı. İnan Kıraç, nerdeyse tüm varlığını eğitime muhtaç çocuklar için harcama kararı alırken ailede kriz büyüdü.

İnan Kıraç Neden Kızını Evlatlıktan Reddetti?

İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç'ın vefatından sonra tüm mal varlıkta hak iddia eden İpek Kıraç ile sorunları ayyuka çıkmaya başladı. İnan Kıraç bundan sinirlenerek İpek Kıraç'ın da sahip olduğu tüm mal varlıklar üzerine dava açtı. İpek Kıraç'ta akabinde hemen İnan Kıraç'a dava açarken ortaya çıkan tablo korkunç hale geldi. Ailede deprem etkisi yaratan olan sonrası İnan Kıraç bu kez İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddedip Kıraç soy adını geri alma davasına başvurdu.

İpek Kıraç Kimdir?

29 Kasım 1984 yılında İstanbul'un Eminönü ilçesinde dünyaya geldi. İpek'i Suna ve İnan Kıraç çifti evlatlık aldı. Evlatlık olmasına rağmen tüm başarısını ortaya çıkardı. 2002 yılında Koç Özel Lisesi’nden, 2007 yılında ise Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olarak başarılarını kanıtladı. Aynı anda Brown Üniversitesi Halk Sağlığı programında yüksek lisans eğitimi alırken UMass Tıp Fakültesi’nde ALS hastalığı üzerine araştırmalar yürüten Cecil B. Day Laboratuvarı Nöromusküler araştırmalarında da görev aldı.

İlk klinik deneyimini ise Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde gerçekleştirdi. 2012 - 2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik San. Ticaret A.Ş.’nin CEO’luğuna yükseldi. Burada başarısını kanıtlayarak Sirena Denizcilik'te tüm malzemeleri üreten bir alan açarak Türkiye’nin en büyük ilk 500 ihracatçısı arasına girdi. Toplam da 2.5 milyar dolarlık öz varlığı var. Aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu üyesidir.