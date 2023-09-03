Oktay Kaynarca'yı tahtından edebilir! Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bir oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Oktay Kaynarca'yı tahtından edebilir! Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer
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Geçtiğimiz sezona damga vuran ATV dizisine yeni oyuncu! Sabah.com.tr'de aktarılanlara göre; Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

YENİ OYUNCU KATILDI

Başarılı oyuncu İsmail Demirci, Onbeşli (Cengiz Onbeşli) karakteriyle kadroya dahil oldu. Onbeşli karakterinin Cezayir Türk'le dost mu düşman mı olacağı merak konusu.

Oktay Kaynarca'yı tahtından edebilir! Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer - Resim : 1

3.SEZON OLACAK MI?

Bazı haber sitelerinde Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinin 2.sezon sonunda final yapacağı öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar doğru çıkmadı. Dizi yeni sezonda da ekranda olmaya devam edecek.

YENİ OYUNCULAR KATILACAK

Öte yandan gelen bilgilere göre; Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinin 2.sezonunda kadroya yeni oyuncular da katılacak. Transfer görüşmeleri devam ederken önümüzdeki günlerde ATV'nin transferleri duyurması bekleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in başrollerinde yer aldığı dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Bazı sahnelerin çekimleri ise Semerkant'ta gerçekleştirilmiştir.

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