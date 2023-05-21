Ulusal Özel - 20 Mayıs 2023

Derya Coşgun İmren'in sunduğu Ulusal Özel programında, Vatan Partisi'nin MKK kararı ve Erdoğan'a oy verme çağrısı değerlendirildi.

Son Güncelleme:

Derya Coşgun İmren'in sunduğu Ulusal Özel programında, Vatan Partisi'nin MKK kararı ve Erdoğan'a oy verme çağrısı değerlendirildi.

Konuklar: 

Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu

• Gazeteci Ufuk Coşkun

• Ekonomist-Yazar Şevket Apuhan

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