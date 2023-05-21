Ulusal Özel - 20 Mayıs 2023
Derya Coşgun İmren'in sunduğu Ulusal Özel programında, Vatan Partisi'nin MKK kararı ve Erdoğan'a oy verme çağrısı değerlendirildi.
Derya Coşgun İmren'in sunduğu Ulusal Özel programında, Vatan Partisi'nin MKK kararı ve Erdoğan'a oy verme çağrısı değerlendirildi.
Konuklar:
• Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu
• Gazeteci Ufuk Coşkun
• Ekonomist-Yazar Şevket Apuhan
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