Dr. Doğu Perinçek'ten çarpıcı M.Şimşek açıklaması: "Mehmet Şimşek'in programı, mandacıların programı"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomide uygulamaya geçireceği politikaların mandacılara ait olduğunu belirtti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomide uygulamaya geçireceği politikaların mandacılara ait olduğunu belirtti.
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