Faik Işık'tan devleti hedef alanlara tepki
Avukat Faik Işık, Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Ana Haber'e konuk oldu. Işık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği ilçelerden, ziyaretleri sonucu son durum hakkında bilgi verdi.
Avukat Faik Işık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlete yönelik nefret ithamlarını değerlendirerek "Devlet sensin, benim, biziz" dedi.
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