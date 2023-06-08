Ufuk Coşkun: "Ülkelerin merkez bankalarını boşaltacaklar"

Gazeteci Yazar Ufuk Coşkun, dünyada değişen ekonomik dengeler ve bunun Türkiye üzerindeki yansımaları hakkında konuştu. Coşkun konuyla ilgili olarak " Dünyadaki ülkelerin merkez bankalarını boşaltacaklar, çok ciddi bir finansal operasyon bu aslında." ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Yazar Ufuk Coşkun, dünyada değişen ekonomik dengeler ve bunun Türkiye üzerindeki yansımaları hakkında konuştu. Coşkun konuyla ilgili olarak " Dünyadaki ülkelerin merkez bankalarını boşaltacaklar, çok ciddi bir finansal operasyon bu aslında." ifadelerini kullandı.

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