Ufuk Coşkun: "Ülkelerin merkez bankalarını boşaltacaklar"

Gazeteci Yazar Ufuk Coşkun, dünyada değişen ekonomik dengeler ve bunun Türkiye üzerindeki yansımaları hakkında konuştu. Coşkun konuyla ilgili olarak " Dünyadaki ülkelerin merkez bankalarını boşaltacaklar, çok ciddi bir finansal operasyon bu aslında." ifadelerini kullandı.