Ufuk Coşkun: "Ülkelerin merkez bankalarını boşaltacaklar"
Gazeteci Yazar Ufuk Coşkun, dünyada değişen ekonomik dengeler ve bunun Türkiye üzerindeki yansımaları hakkında konuştu. Coşkun konuyla ilgili olarak " Dünyadaki ülkelerin merkez bankalarını boşaltacaklar, çok ciddi bir finansal operasyon bu aslında." ifadelerini kullandı.
Gazeteci Yazar Ufuk Coşkun, dünyada değişen ekonomik dengeler ve bunun Türkiye üzerindeki yansımaları hakkında konuştu. Coşkun konuyla ilgili olarak " Dünyadaki ülkelerin merkez bankalarını boşaltacaklar, çok ciddi bir finansal operasyon bu aslında." ifadelerini kullandı.
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