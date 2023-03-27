Halil Nebiler aktardı: "Sistem partileri emperyalizmden rahatsız değil"

Halil Nebiler Televizyon Gazetesi programında tüm dünyada sistemin çökmeye başladığından ve bunun çok sancılı bir süreç olduğundan bahsederken sistem partilerinin ise emperyalizmin Türkiye'ye göz dikmesinden rahatsız olmadığını ifade etti. Ayrıca Nebiler, sistemin dışında olan tek partinin Vatan Partisi olduğunu vurguladı. Nebiler ayrıca şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye'nin siyaseten ve ekonomik olarak bir tek rahatladığı dönem vardır,1923-1938 arası. Sistemin içinde kaldığınız sürece bir şekilde halkı aldatmak zorundasınız. Siyasette de sistemin dışında kaldığınız sürece sistem sizi dövmeye çalışır.