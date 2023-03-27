Halil Nebiler İsrail'deki darbe endişesine yönelik konuştu: "Çalma kapımı çalarlar kapını"

Halil Nebiler, Televizyon Gazetesi programında İsrail'deki darbe endişesi ve beraberinde gelen karışıklıkları kendine has üslubuyla yorumladı. Nebiler, daha önce Türkiye'de yapılan darbelere destek veren İsrail için "Çalma kapımı çalarlar kapını" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme:

Halil Nebiler, Televizyon Gazetesi programında İsrail'deki darbe endişesi ve beraberinde gelen karışıklıkları kendine has üslubuyla yorumladı. Nebiler, daha önce Türkiye'de yapılan darbelere destek veren İsrail için "Çalma kapımı çalarlar kapını" şeklinde konuştu. Sistemin çöktüğünü ifade eden Halil Nebiler, Türkiye'deki siyasi ittifakların bu sistemden kopmak istemediklerini aktardı. Nebiler, sisteme karşı çıkan tek kişinin Doğu Perinçek olduğunu vurguladı.

# Televizyon Gazetesi # Perinçek # halil nebiler # Tv gazetesi # vatan partisi # israil # abd # amerika # fransa # ulusal kanal

Benzer Videolar

Televizyon Gazetesi - 27 Mart 2023 Televizyon Gazetesi - 27 Mart 2023
Güne Başlarken - 27 Mart 2023 Güne Başlarken - 27 Mart 2023
Özel Yayın - 27 Mart 2023 Özel Yayın - 27 Mart 2023
"Sistem partileri emperyalizmden rahatsız değil" "Sistem partileri emperyalizmden rahatsız değil"
Ana Haber - 26 Mart 2023 Ana Haber - 26 Mart 2023
Haberiniz Olsun - 26 Mart 2023 Haberiniz Olsun - 26 Mart 2023
Güne Başlarken - 26 Mart 2023 Güne Başlarken - 26 Mart 2023
Özel Yayın - 25 Mart 2023 Özel Yayın - 25 Mart 2023
Haberiniz Olsun - 25 Mart Haberiniz Olsun - 25 Mart
Ana Haber - 25 Mart 2023 Ana Haber - 25 Mart 2023
Ali Murat Engin'den Perinçek için imza çağrısı Ali Murat Engin'den Perinçek için imza çağrısı
Cem Dikmen'den Perinçek için imza çağrısı Cem Dikmen'den Perinçek için imza çağrısı
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Ertuğrul Doğan Kimdir?
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (27 MART 2023)
4 Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman?
5 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi!