Halil Nebiler yorumladı:ABD'den PKK'ya Obüs

Halil Nebiler hem ABD'nin PKK'ya yaptığı yardımları hem de meclis partilerinin HDP ve HÜDA PAR'ı sahiplenmelerini eleştirdi. Nebiler, PKK'nın ABD'nin Türkiye'ye karşı kullandığı kara ordusu olduğunu vurguladı. Ayrıca Nebiler şunları dile getirdi:

- Türkiye'ye karşı Suriye ve Irak'ta PKK, ABD'nin kara ordusudur. Türk ordusunu, Mehmetçik'i vursun diye o obüsleri veriyor. PKK'nın siyasallaştırılmasına izin veren bütün hükümetler hatalı. HDP'ye ve HÜDA PAR'a sahip çıkmak CHP'yi de AK Parti'yi de çökertir. Eğer "Asya Çağı"nın partneri olamıyorsanız sistemle birlikte çökersiniz.