Halil Nebiler'den Fransa yorumu: "Macron Rotschild'in temsilcisi!"

Halil Nebiler, yangın yerine dönen Fransa'da yaşanan süreç hakkındaki gazete başlıklarını yorumladı. Nebiler, Fransız hükümetinin halka olan tavrına karşı " Çocuklarınıza sahip çıkın diyorlar, Allah Allah... Sen polisine sahip çık! Sen neo-liberalizmine sahip çık, insanları ezmesin. Bu Macron takımı da hiçbir şeyden anlamıyor, Rotschild'in temsilcisi adam. Bu eylemler örgütlü eylemler değil o yüzden buradan bir devrim çıkmaz ama yıpratır. Sadece Fransa'yı da değil tüm sistemi yıpratır. Polisin bu kadar zorlanmasının sebebi de örgütlü olmaması." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.