Halil Nebiler'den Fransa yorumu: "Macron Rotschild'in temsilcisi!"
Gazeteci Halil Nebiler, Fransa'da yaklaşık 1 haftadır devam eden protestolar hakkında konuştu. Nebiler, bu eylemlerin örgütlü olmaması sebebiyle gerçek bir devrim olamayacağını belirtirken Fransa ve sistemin içinde yer alan tüm ülkeler için yıpratıcı olacağı gerçeğini dile getirdi.
Halil Nebiler, yangın yerine dönen Fransa'da yaşanan süreç hakkındaki gazete başlıklarını yorumladı. Nebiler, Fransız hükümetinin halka olan tavrına karşı " Çocuklarınıza sahip çıkın diyorlar, Allah Allah... Sen polisine sahip çık! Sen neo-liberalizmine sahip çık, insanları ezmesin. Bu Macron takımı da hiçbir şeyden anlamıyor, Rotschild'in temsilcisi adam. Bu eylemler örgütlü eylemler değil o yüzden buradan bir devrim çıkmaz ama yıpratır. Sadece Fransa'yı da değil tüm sistemi yıpratır. Polisin bu kadar zorlanmasının sebebi de örgütlü olmaması." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.