Kıvanç Özdal değerlendirdi: Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock o gerçeği ağzından kaçırdı!

ulusal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Kıvanç Özdal, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkında konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un yaptığı Rusya itirafına değinen Özdal konuyla ilgili olarak "NATO'nun bugün hedefinde Türkiye, Rusya ve Çin vardır" ifadelerini kullandı.