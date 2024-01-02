Birbirinden Şık Gelinlik Modelleri

Araştırma yaparken birçok farklı model ve fiyat seçenekleri işe karşılaşacaksınız. Düğün.com’da yer alan seçenekler arasından hayalinizdeki modeli kolaylıkla bulabilirsiniz. Haydi beraber bütçenize uygun tasarımı bulmanın ipuçlarına bakalım!

Kabarık olan modellerin fiyatları, kullanılan kumaşların miktarının artması nedeniyle yükselebiliyor. Kabarık modeller, genellikle otel düğünleri gibi ihtişamlı mekanlarda tercih ediliyor. Ortamın görkemine uygun bir şekilde eklenen kat kat kumaşlar ve çeşitli işlemeler, kabarık olan modellerde sıklıkla gördüğümüz unsurlar oluyor. Eklenen her bir özellik fiyatların yükselmesine neden olabiliyor.

Kabarık modellerden bahsederken kaburga gelinliklere de değinmeden olmazdı. Kaburga modellerin, sahip olduğu ihtişamlı görünümlerini, kullanılan kalın ve tok kumaştan özel tarlatanlarına borçlu diyebiliriz. Bu modelin bir diğer özelliği de uzun süreli ve özen isteyen bir işçiliği gerektirmesidir. Bu nedenle de fiyatların yükselmesine neden olabiliyor.

Balık kesim modellerin fiyatlarına bakıldığında birçok markanın tasarımları arasında fiyatlar açısından ön planda oluyor. Bu modelin zorlayıcı yanının vücuda tam oturması gerekmesi nedeniyle sık prova ve özenli işçilik gerektirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kullanılan kumaş konusunda da ipek ağırlıklı kumaşların bu modelde tercih edilmesi de fiyatların yükselmesine neden olabiliyor.

Sade görünümlü modellerin fiyatları geniş bir yelpazede yer alıyor. Tasarım ve fiyatlar konusunda birçok seçeneğe sahipsiniz. Bu tarz gelinliklerde genellikle daha az kumaş kullanılması ve işçiliğin çok detaylı olmaması nedeniyle kabarık modellere kıyasla daha uygun fiyatlı olabiliyorlar. Beğendiğiniz bir markanın gelinliklerine göz atarken kabarık modellerin sade modellere kıyasla daha pahalı olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

Büyük beden modellerin fiyatlarını etkileyen çeşitli unsurlar bulunuyor. Örneğin, hazır kalıpların kolaylıkla kullanılamaması, bölgesel fazlalıkların gizlenmesi için kişiye özel işlemlerin uygulanması fiyatları artıran etkenlerden bazıları. Hazır modellerin üzerine tadilat veya özel dikim gibi bir yöntem tercih edebilirsiniz. İki şekilde de işçiliğin artması nedeniyle fiyatlar hazır modellere kıyasla daha yüksek olacaktır.

Diyelim ki beğendiğiniz askılı bir model oldu ve bu modelin eteği, yaka kesimi gibi detayları sizin için gerçekten ideal. Ancak kollarınızdaki fazlalıklar nedeniyle vazgeçmeyi düşünüyorsunuz. Bu durumda başka bir model arayışına girmektense beğendiğiniz askılı model üzerine tadilat işlemleriyle kol ekletebilirsiniz. Bunun gibi çözümlerde gelinlikçiniz ek ücret talep edebiliyor.

Gelinliğinizi satın alma fiyatları: İstediğiniz gelinliği evlenirken giyebilmek için iki seçeneğiniz bulunuyor; kiralamak veya satın almak. Bir gelinliği kiralamak ile satın alma fiyatları arasında büyük bir fiyat fark olduğunu söyleyemeyiz. Yine de gelinliğinizi satın aldığınızda ilk siz giymiş oluyorsunuz ve bir ömür boyu saklama şansına sahip oluyorsunuz. Bu nedenle kiralama fiyatlarına kıyasla daha yüksek fiyatların söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Gelinliğinizi kiralama fiyatları: Eğer hayalinizdeki gelinliği satın almak isterken daha uygun bir fiyat seçeneği arıyorsanız kiralamayı düşünebilirsiniz. Kiralık modellerde iki seçeneğiniz oluyor. Öncelikle, firmaların hazır kalıplı modellerinden beğendiğiniz bir tasarımı düğününüzün günü için kiralayabiliyorsunuz. Hazır modellerin vücudunuza uyup uymayacağı konusunda endişe etmenize gerek yok çünkü birkaç ufak tadilatla üzerinize uygun hale getiriliyorlar.

Bir diğer seçeneğin sizi beğendiğiniz gelinliği giyme konusunda daha özgür kılan bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Yani hayallerinizdeki gelinliği önce diktirip sonra kiralayarak giyebiliyorsunuz. Ancak satın almaya benzer bir şekilde gelinliğinizi kiralarken de özel diktirdiğiniz modelleri kiralamak, hazır modellere kıyasla daha pahalıya gelecektir.

Gelinliğinizi kiralarken ödeyeceğiniz ücretin süreye göre belirleneceğini de belirtelim. Eğer gelinliğinizi sadece düğününüzün gününde değil birden fazla günde, örneğin fotoğraf çekimlerinde giymek istiyorsanız kiralama süresini artırmalısınız. Bu nedenle kiralama süresi arttıkça ödemeniz gereken ücret de artacaktır.

En yeni modellerin fiyatları: Giyimin birçok dalında aşina olduğunuz “yeni sezon” ürünlerin daha pahalı olması durumu gelinliğinizi ararken de karşınıza çıkacaktır. Markaların en son çıkardığı modeller önceki sezonlara kıyasla daha pahalı olacaktır. İş gücü ve kumaş gibi üretim aşamasında ihtiyaç duyulan her detay dönemin ekonomik gelişmelerinden etkileniyor.

Gelinliklerin model ve tasarıma göre fiyatlarının nasıl değiştiğine değindik. Hayalinizdeki modeli bütçenize uygun bir şekilde bulabilmek için bu sayfadaki https://dugun.com/gelinlik filtrelerden faydalanabilir, şehrinizdeki gelinlikçilere göz atabilirsiniz. İlginizi çeken firmalarla iletişime geçmeyi ve randevu almayı unutmayın!