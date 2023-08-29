Denizde yüzerken deprem olursa ne olur? İşte yanıtı

Yaz sıcaklarında deniz tatili serinlemek için kaçınılmaz oluyor. Ülkemizdeki çoğu kıyı kesimi de deprem bölgesi olduğu için plaj ve koylarda yüzen insanlar denizde yüzerken deprem olursa ne olur sorusunun yanıtını arıyor. Depreme denizde yakalanırsak başımıza neler gelir? İşte bilmeniz gerekenler...

DENİZDE YÜZERKEN DEPREM OLURSA NE OLUR

Suüstünde yazan bilgilere göre, öncelikle sarsıntıyı hissettiğiniz veya gördüğünüz anda etrafınızı tam tur kontrol ederek güvenli bölgenin neresi olacağına hızlıca karar vermelisiniz Açık denizde bir gemideysek oluşan dalgaları gözlemleyerek dalgaların gidişat yönünde gemimizi çevirerek dalgaları geminin arka kısmından almaya çalışmalısınız. Oluşan büyük dalgalar geminin yan tarafından alırsak devrilmeye neden olabilir. Deprem olduktan sonra ortaya çıkan küçük dalgaları hafife almamamız gerekiyor. Küçük dalgalardan sonra büyük dalgaların oluştuğu çoğu deniz zemininde gerçekleşen depremde görüldüğü oldu.

Eğer derin bir bölgede değilseniz, tehlike oluşturan herhangi bir yapı, gemi veya platformdan uzaklaşmalısınız.

Sığ su alanlarında, deniz seviyesi hızla yükselebilir, böylece bir tsunami riski oluşabilir. Tsunami tehlikesi varsa, sığ su alanlarında olmamaya çalışın ve mümkünse yüksek rakımlı bir bölgeye veya yapıya ulaşarak kendimizi deniz seviyesinden olabildiğince yükseğe almalısınız.

Eğer denizde seyahat yapıyorsanız, acil durum çıkışlarına yakın durun ve can yelekleri dahil güvenlik ekipmanlarınızın hazır olduğundan emin olup mürettebatın yönergelerini takip etmeliyiz. Bizim kontrolümüzde olan bir deniz aracında ise kıyıdan uzaklara, derin sulara giderek dalganın kendilerine ve deniz taşıtına vereceği zararı azaltabilir hatta önleyebilir.

Eğer dalış anında depreme yakalanırsak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yüzeye çıkıp ki bu basınç değişimleri nedeniyle kulaklarınızda rahatsızlık hissedebileceğiniz anlamına gelir, ancak bu durumun yarattığı rahatsızlığa dikkat ederek vurgun yeme riskini dikkat edecek bir hızla yüzeye çıkmalıyız.

Deprem sırasında dalga hareketleri veya deniz altı kaymaları nedeniyle denizde türbülans yaşanabilir. Bu nedenle, güvenli bir bölgeye ulaşana kadar deniz trafiğine dikkat etmeniz gerekiyor.

Deprem sonrasında ise olası bir tsunami tehlikesine karşı uyarıları takip edip ve bölgeyi terk etmek gerekiyorsa bunu hemen yapmalısınız. Tsunami tehlikesi geçene kadar, yakın çevrenizdeki insanlara yardım edip gerektiğinde acil durum hizmetlerine başvurmanız gerekiyor. Tsunaminin deniz kıyısına ilk gelişi su düzeyinin anormal biçimde (depremin büyüklüğüne, oluş şekline ve türüne ve deniz durumuna göre yaklaşık 10-15 dakika içerisinde) yükselmesi ya da çökmesiyle kendini belli eder. Tsunaminin bu öncü zayıf ilk dalgası, arkasından gelecek olan iki ya da üçüncü kuvvetli dalganın habercisidir. Bu durumda yapılacak tek şey; kıyıdan uzaklaşmalısınız. Deniz kıyısında olanların ise, denizden uzaklara ve yükseklere gitmeleri gerekiyor.

Deprem ve tsunamiler gibi doğal afetler sırasında soğukkanlılığınızı korumanız bir hayli önemlidir. Bu, kendinizi ve diğer insanları güvende tutmanız için en iyi yol olacak.

Kaynak: Suüstünde. Derleme: Ulusal.