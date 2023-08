Herkes onu Breaking Bad'deki Hector Salamanca olarak tanıyordu! İşte Mark Margolis'in hayat verdiğini bilmediğiniz karakterler

Çıktığında dünyada büyük ses getiren, kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi dizi olan Breaking Bad'de Hector Salamanca rolüyle hafızalara kazınan Mark Margolis, 83 yaşında hayatını kaybetti. Mark Margolis'in Breaking Bad'den önce hangi yapımlarda oynadığı ise merak konusu oldu. Mark Margolis, Breaking Bad'da yine çok ses getiren başka bir filmde de oynamıştı. İşte Breaking Bad'in yıldızı Mark Margolis'in oynadığı film ve diziler...

MARK MARGOLİS KİMDİR?

Mark Margolis, 26 Kasım 1939 yılında dünyaya geldi. Oyunculuğa 20 yaşında başladı. 3 Haziran 1962 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile evlendi. 1966 oğlu Morgan H. Margolis doğdu. Oğlu da babası ve annesi gibi oyunculuğa yöneldi. Pek çok yapımda oynayan Mark Margolis, Breaking Bad ve Better Call Saul dizisindeki Hector Salamanca rolüyle hafızalara kazındı.

MARK MARGOLİS HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

20 yaşında oyunculuğa başlayan Mark Margolis'in ilk ciddi işi 1976 yılında yayınlanan The Opening of Misty Beethoven isimli filmdir. Filmde Mark Margolis filmde uçaktaki mutsuz adamı canlandırmıştır. Yine 1979 yılında yayınlanan Going in Style filminde hapisane gardiyanı rolüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Dressed to Kill filminde hasta rolünü oynayan Margolis, kariyerinin değişeceği 1983 yılında Eddie Macon's Run filmiyle ekranlara çıktı. Margolis bu filmde, barmen rolünü canlandırdı.

MARK MARGOLİS'İN KARİYERİNİ DEĞİŞTİREN FİLM

Mark Margolis, 1983 yılında vizyona girdiğinde dünyada büyük ses getiren Scarface (Yaralı Yüz) filminde Alberto karakterini canlandırdı. Alberto karakteri, Yaralı Yüz filmindeki Sosa karakterinin önemli adamlarından biri olarak seyirci karşına çıkar. Tony'nin (Al Pacino) uyuşturucu trafiğini ortaya çıkartmak isteyen bir gazeteciyi öldürme görevinde Alberto ona yardım eder. Filmin önemli sahnelerinden biri olan bu sahnede Mark Margolis'in oyunculuğu izleyenlerden tam not almıştır.

MARK MARGOLİS'İN BREAKİNG BAD VE BETTER CALL SOUL'A GİDEN YOLU

Mark Margolis, Yaralı Yüz filminden sonra pek çok yapımda rol almaya devam eder. Bunlardan ses getirenlerinden biri 1990 yılında yayınlanan Star Trek: The Next Generation dizisidir. Dizinin ilk bölümünde yer alan Margolis, burada Dr. Nel Apgar karakterine hayat verdi. Bir başka ses getiren yapım ise ünlü oyuncu Jim Carrey'nin baş rolünde olduğu Ace Ventura: Hayvan Dedektifi filmidir. Mark Margolis bu filmde de Mr. Shickadance rolünü canlandırdı.

Margolis, 1998–2003 yıllarında yayınlanan Oz dizisinde de yer aldı. Mark Margolis bu dizide Antonio Nappa karakterini canlandırdı. 2003 yapımı Daredevil filminde Fallon karakteri olarak seyircinin karşısına çıktı. Breaking Bad dizisine kadar da pek çok yapımda rol almaya devam etti.

MARK MARGOLİS BREAKİNG BAD VE BETTER CALL SOUL DİZİSİNDE ROL ALDI

Mark Margolis'in şüphesiz en çok bilinen karakteri Hector Salamanca oldu. Breaking Bad dizisinde, felç geçirmiş bir kartel liderini canlandıran Mark Margolis, dizi boyunca gösterdiği performansıyla ayakta alkışlandı. Dizi boyunca felçli ve konuşamayan birini canlandıran Mark Margolis, tekerlekli sandalyede ve sadece bir parmağıyla basabildiği zil yoluyla, izleyenleri kendisine hayran bırakmayı başardı.

Breaking Bad'in yan dizisi olarak çıkan Better Call Soul dizisinde ise, Mark Margolis, Hector Salamanca'nın felç geçirmeden önceki halini canlandırdı. Burada gösterdiği performans da en az Breaking Bad'de gösterdiği performans kadar beğenildi.

Oyuncu Mark Margolis, 83 yaşında hayatını kaybetti.