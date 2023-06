Kurban eti poşette mi saklanır? Uzmanlar açıkladı

Antalya Kasaplar Odası Başkanı da olan Osman Yardımcı, kurban kesimi sonrası etin nasıl korunması gerektiğini anlattı.

Etleri doğru muhafaza etmenin bilinmediğini aktaran Yardımcı, şunları söyledi:

- Kurbanı keser kesmez poşetlere doldurup, dolaba atıyor ve gezmeye çıkıyorlar. Bu nedenle kesilen kurban etlerinde yüzde 20 zayiat oluşuyor. Birçok et yanlış paketleme yüzünden bozuluyor, yanıyor veya yeşilleniyor. Kurban, parçalara ayrıldıktan sonra bir sini üzerinde her parçası tek tek soğutulmalı. Soğutma işlemi yapılmadan üst üste etler poşete konulup, dolaba atılırsa işte o et kısa sürede çürür veya bozulur.