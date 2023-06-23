Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Neden yoğun bakımda?

MFÖ grubunun üyesi, başarılı müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un entübe edildiği belirtildi. Hürriyet'in haberine göre Özkan Uğur'un grup arkadaşı Fuat Güner, Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fuat Güner'in verdiği bilgiye göre, Uğur'un kemoterapi yüzünden böbrekleri ve akciğerleri zorlandı. Doktorlar Uğur'u entübe edip, akciğerlerinden sıvı çekti.

ÖZKAN UĞUR'UN HASTALIĞI NE?

Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış tedaviler sonucu bu hastalığı atlatmıştı. Uğur'un hastalığı geçtiğimiz yıllarda yeniden nüksetti. Özkan Uğur Temmuz 2020'de bir kez daha bu hastalığı atlattığını duyurmuştu.

Bundan 2 yıl sonra, Özkan Uğur'un tekrar lenfoma tedavisine başlamıştı. Uğur, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım." diyerek hastalığını duyurmuştu. Uğur 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.