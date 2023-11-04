Türkiye'nin En Büyük 5 Köyü Açıklandı! Bakın Hangi Köy İlk Sırada

Nufusune'de yayımlanan bilgilere göre Türkiye'nin en büyük 5 köyü belirlendi. Peki Türkiye'nin en büyük köyü hangisi? İşte merak edilen köylerin ayrıntıları...

Türkiye'nin En Büyük 5 Köyü Açıklandı! Bakın Hangi Köy İlk Sırada
Türkiye'nin En Büyük 5 Köyü Açıklandı! Bakın Hangi Köy İlk Sırada
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Türkiye'nin en büyük 5 köyü Nufusune'de yer alan bilgilere göre açıklandı. Köy nüfuslarına göre belirlenen listede 5 ayrı şehirden 5 köy bulunmakta. Bu köylerin nüfusları da aşağıdaki listede yer alıyor. Peki bu köyler hangi şehirlerde yer alıyor? İşte Türkiye'nin en büyük 5 köyü listesinin ayrıntıları...

Türkiye'nin En Büyük 5 Köyü

Türkiye'nin En Büyük 5 Köyü
Türkiye'nin En Büyük 5 Köyü

Türkiye'nin en büyük 5 köyü sıralamasında Karabük'ten, Şırnak, Elazığ, Uşak ve Hakkari'den köyler bulunmakta. Türkiye'nin en büyük köyü ise listeye göre Karabük'teki Bostanbükü olarak biliniyor.

  1. Bostanbükü (Karabük) nüfusu: 6.776

  2. Dirsekli (Şırnak) nüfusu: 6.656

  3. Güneyçayırı (Elazığ) nüfusu: 6.611

  4. Mende (Uşak) nüfusu: 5.150

  5. Altınsu (Hakkari) nüfusu: 4.890

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