Türkiye'nin En Büyük 5 Köyü Açıklandı! Bakın Hangi Köy İlk Sırada
Nufusune'de yayımlanan bilgilere göre Türkiye'nin en büyük 5 köyü belirlendi. Peki Türkiye'nin en büyük köyü hangisi? İşte merak edilen köylerin ayrıntıları...
Türkiye'nin en büyük 5 köyü Nufusune'de yer alan bilgilere göre açıklandı. Köy nüfuslarına göre belirlenen listede 5 ayrı şehirden 5 köy bulunmakta. Bu köylerin nüfusları da aşağıdaki listede yer alıyor. Peki bu köyler hangi şehirlerde yer alıyor? İşte Türkiye'nin en büyük 5 köyü listesinin ayrıntıları...
Türkiye'nin En Büyük 5 Köyü
Türkiye'nin en büyük 5 köyü sıralamasında Karabük'ten, Şırnak, Elazığ, Uşak ve Hakkari'den köyler bulunmakta. Türkiye'nin en büyük köyü ise listeye göre Karabük'teki Bostanbükü olarak biliniyor.
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Bostanbükü (Karabük) nüfusu: 6.776
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Dirsekli (Şırnak) nüfusu: 6.656
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Güneyçayırı (Elazığ) nüfusu: 6.611
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Mende (Uşak) nüfusu: 5.150
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Altınsu (Hakkari) nüfusu: 4.890
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