Türkiye'nin En Büyük 5 Köyü Açıklandı! Bakın Hangi Köy İlk Sırada

Türkiye'nin en büyük 5 köyü Nufusune'de yer alan bilgilere göre açıklandı. Köy nüfuslarına göre belirlenen listede 5 ayrı şehirden 5 köy bulunmakta. Bu köylerin nüfusları da aşağıdaki listede yer alıyor. Peki bu köyler hangi şehirlerde yer alıyor? İşte Türkiye'nin en büyük 5 köyü listesinin ayrıntıları...

Türkiye'nin En Büyük 5 Köyü

Türkiye'nin En Büyük 5 Köyü

Türkiye'nin en büyük 5 köyü sıralamasında Karabük'ten, Şırnak, Elazığ, Uşak ve Hakkari'den köyler bulunmakta. Türkiye'nin en büyük köyü ise listeye göre Karabük'teki Bostanbükü olarak biliniyor.