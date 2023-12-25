Türkiye'nin En Mutlu Şehri Seçildi! Emeklilerin Tercihi...

Özellikle emeklileri ilgilendiren haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaların neticesinde Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop oldu. Stres seviyesinin az olması ile huzur ortamının diğer şehirlere göre daha yüksek olmasından ötürü Sinop, adeta emeklilerin tercihi konumunda bulunuyor. Peki Sniop'tan sonra hangi şehir çok mutlu? İşte emekliler tarafından merak edilen mutlu şehir haberinin ayrıntıları...

Türkiye'nin En Mutlu Şehri

TÜİK'in 81 ilde yaptığı geniş çaplı araştırmasının sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehri seçilen Sinop emekliler için bir cennet sayılır. Sinop'un mutluluk istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yüzde 77'dir, bu rakam ise nüfusun yüzde 77'inin mutlu olduğunu ifade eder. Bu sayı ile mutlu şehirlerin zirvesinde yer alan Sinop, ülke genelinde 'mutlu insanlar şehri' olarak ün salmıştır.

Türkiye'nin en mutlu şehri seçilen Sinop'tan sonra ise Afyonkarahisar, Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri olarak öne çıkıyor. TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre, Afyonkarahisar'da yaşayan nüfusun ise yüzde 76'sının mutlu olduğu görülüyor.