Türkiye'nin En Zengin 10 Ailesi Belli Oldu! Bakın Hangi Aile İlk Sırada

Türkiye'nin en zengin 10 ailesi Ekonomist Dergisi tarafından belli oldu. Koç ailesi Türkiye'nin en zengin ailesi oldu. Peki Türkiye'nin en zengin aileleri hangileri oldu? Sabancı ailesi kaçıncı sırada bulunuyor? Ekonomist Dergisi'nin yayınladığı listeye göre Türkiye'nin en zengin 10 ailesi listesi aşağıdaki gibidir, işte ayrıntılar...

Türkiye'nin En Zengin 10 Ailesi

Ekonomist Dergisi'ne göre Türkiye'nin en zengin 10 ailesi bu şekildedir. Bu ailelerin servetleri de liste içerisinde yer alıyor.

1. Koç ailesi (Koç Holding): 6 milyar dolar,

2. Şevket Sabancı'nın ailesi (Esas Holding): 5-6 milyar dolar,

3. Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar,

4. Türkan Sabancı ve ailesi (S. Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar,

5. Tara ailesi (Enka Holding): 3-4 milyar dolar,

6. Ezcacıbaşı ailesi (Ezcacıbaşı Holding): 3-4 milyar dolar,

7. Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding): 3-4 milyar dolar,

8. Murat Ülker (Kökler Holding): 2,5-3 milyar dolar,

9. Özokur ailesi (Üs Holding): 2,5-3 milyar dolar,

10. Erdemoğlu ailesi (Erdemoğlu Holding): 2,5-3 milyar dolar.