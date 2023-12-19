İşte Dünyanın En Zengin Şehirleri! İstanbul Bakın Kaçıncı Sırada...

Bir danışmanlık şirketi olan Henley & Partners, 'Dünyanın En Zengin Kentleri 2023' listesini güncelledi.

Buna göre ilk sırada 340 bin dolar milyonerinin bulunduğu New York yer alıyor.

Dünya gazetesinden Emre Ergül'ün haberine göre; dolar milyonerlerinin ikinci tercihi Japonya’nın başkenti Tokyo olurken, üçüncü sırayı ise ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Francisco aldı.

İstanbul’da yaşayan 16 bin 300 dolar milyoneri ise, kenti listenin 51’incisi yaptı.

Milyarderler İstanbul'u Terk Etti

Öte yandan rapor, dolar milyonerlerinin İstanbul’dan gittiğini gösteriyor. Listeye göre, 2012 ile 2022 yılları arasında İstanbul’daki dolar milyonerlerinin yüzde 35’i dünyanın başka noktalarına gitti.

Henley & Partners’a göre, Avustralya’yı cazip kılan 3 nokta bulunuyor: Yüksek yaşanabilirlik oranları, Asya pazarlarına erişim ve ülkede veraset vergisinin bulunmaması…

Buna göre, 2010 ile 2020 yılları arasında dünyadaki dolar milyonerlerinin sayısı yüzde 65 arttı. Örneğin geçtiğimiz 10 yıl içinde iki kent, Çin’in Hangzhou kenti ile ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin kentleri, dolar milyonerleri sayılarını katladı. Hangzhou bugün 30 bin 400 zenginiyle listenin 35’incisi… Austin de 30 bin 500 dolar milyoneriyle listenin 34’üncüsü… 21’inci yüzyılın başında ABD ile Japonya’nın milyoner sayısı kafa kafayaydı.

Fakat 2010 itibarıyla Çin, Japonya’yı geçti. Gelişen ekonomilerde dolar milyoner sayısını artıran diğer iki ülke de Hindistan ve Vitnem oldu.

Bengaluru kentindeki milyoner sayısı yüzde 88 artış gösterirken; Haydarabad’da bu oran yüzde 78, Ho Chi Minh’t yüzde 82 oldu. Rusya, dolar milyonerlerini elinden kaçıran ülke oldu. Moskova ve St Petersburg’daki dolar milyonerlerinin sayısı yüzde 40 oranında azaldı.