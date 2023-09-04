Yemen'de korkutan akaryakıt patlaması! Kilometrelerce uzaklıktan görüldü

Yemen’de bir akaryakıt istasyonunda şiddetli bir patlama meydana geldi.



Yemen’in başkenti Sana’nın kuzeydoğusundaki al-Khurafi askeri tesisinin yakınında yer alan bir akaryakıt istasyonunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Patlama anında alevler gökyüzünü aydınlatırken, halk büyük panik yaşadı. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgedeki evler tahliye edildi. Emniyet güçleri bölgeye giriş çıkışları kapatırken, sivil savunma ekipleri yangını söndürmek için olay yerine sevk edildi.

Bölgede yaşayanlar patlama seslerinin kentin büyük bir bölümünde duyulduğunu, alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğünü ifade etti.

KAYIPLAR BELLİ DEĞİL



Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken Yemen Gaz Şirketi'nin resmi sözcüsü akaryakıt istasyonunda oluşan kısa devre nedeniyle yangın meydana geldiğini ve sonrasında gaz tankında patlama olduğunu belirtti.