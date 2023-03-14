Bireysel iflas danışma merkezine akın

Dağlarıyla, sularıyla, ekonomik şartlarıyla Avusturya Avrupa'nın en güzel ve zengin ülkelerinden biridir. Orta Avrupa’nın küçük ülkesi Avusturya’nın zenginliğinin temelini montaj ve çelik sanayi, turizm ve gastronomi kültürü oluşturmaktadır. Bu alanlardan elde edilen gelir Avusturyalının yaşam standardını ayakta tutmaktadır. İşsizlik oranı 2008’den bu yana en düşük seviyesindedir. Çalışanların sayısı sürekli artarken, ticaret, gastronomi, sağlık, sanayi ve hizmet sektörlerinde kalifiye elemanı eksikliğini yaşamaktadır.

Korona salgınından dolayı uygulanan korunma şartları 1 Mart’tan itibaren kaldırılmış ve maskeli yaşama da son verilmiştir. Maske gönüllülük esasına dayanmaktadır artık.

Bugünlerde sendikalar birer birer toplu sözleşme görüşmeleri yapmaktadır. Bazı branşlarda toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandırılmış ve uygulamaya geçmişlerdir. Bu görüşmelerde son elli yıl içinde görülmemiş oranda ücret zamları elde edilmiştir. Çok yüksek düzeyde elde edilen zamlar yine çok yüksek oranda seyreden enflasyon ile geçip gidecektir. Enflasyon oranı yüzde 8,6 oranında bulunmaktadır. Toplu sözleşmelerinin çok yüksek oranda zamla sonuçlanmış olmasının nedeni bu yüksek enflasyon ve salgın süresinde bazı alanlarda çok yüksek kazançlar sağlamasıdır dersek yanlış olmayacaktır. Çalışma sayısının yüksek seviyeye ulaşmış olmasına, alınan zam oranının yüksekliğine, işsizliğin 2008’deki işsizlik seviyesine inmesine rağmen, bireysel iflasa başvuruda bulunan insan sayısının oranı önceki yıllara göre yüzde 10 oranında artmıştır.

İşsizlik oranı ise yüzde 7 azalmış. Ancak orta yaş ve orta yaş üstü işsizlerde; işşizlik oranı azalırken, 25 yaş altında genç işsizlerin oranı artmış. 8,9 milyon nüfuslu ülkede 2023 yılında çalışanların sayısı 3,92 milyonu bulmuştur. 2023 yılı baharına doğru çalışma hayatında iyi gelişmeler yaşanırken, Viyana’da firma iflasları da azalmaktadır. Ancak bireysel iflasların sayısı ciddi oranda yükselmektedir. Avusturya’da hem firma hem de bireysel iflaslarda çeşitli kurumlar tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu hizmet devlet destekli danışma merkezleri tarafından verildiği gibi, sendikal örgütler tarafından da sunulmaktadır.

Firma iflaslarında iflas eden firmanın çalışanlarının ücretleri yasayla garanti altına alınmıştır. Firma çalışanları maaştan, fazla mesai oradan kıdem tazminatına kadar ki alamamış oldukları haklarını iflas işlerinden sorumlu fona başvurarak onların ödenmesini talep etmektedir. İşverenler tarafından her ay ödenen ödentilerle finanse edilen fona yapılan başvurunun kontrolü sonrasında çalışanların talepleri, ödenmesi veya ödenmemesi diyerek karara bağlanmaktadır.

Bu karara itiraz halinde iş mahkemesine gidilmektedir. Bireysel iflaslarda böylesi bir durum bulunmazken, borcun bir bölümünün iflas eden kişi tarafından ödenmesi halinde şahsi iflas bildirilmektedir. Çeşitli kurum ve dairelerin de yardımlarıyla çalışmalarını yürüten şahsi iflas danışmanlık merkezleri bu konuda hizmet sunmaktadır. Viyana’da da bireysel iflas danışmanlık merkezi uzun zamandır hizmet sunmaktadır. Bu danışmanlık merkezi gazetelere yansıyan haberlere göre her gün yüzlerce insanın hücumuna uğramaktadır. Danışmanlar kendilerine başvuran borçlulara bireysel iflas işlemini nasıl başlatacaklarına dair danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bireysel iflas bildirimde nelerin yapılacağı, asgari şartların ne olduğu ve o borçtan nasıl kurtulunacağı danışmanların çalışmalarının ana konusunu oluşturmaktadır.

2023 yılının henüz ilk çeyreğinde bulunduğumuz bu günlerde bireysel iflas danışma merkezi danışmanlık hizmetine muhtaç insanların kapılarını çalmalarından dolayı fazla mesai yapmaktadır. Ülkede iflas nedenlerinin merkezinde her alandaki pahalılık ve alınan banka kredilerinin geri ödenememesi bulunmaktadır. Daha önce oldukça düşük olan gayrimenkul kiraları geçtiğimiz yılın ağustos ayından itibaren ciddi oranda yükselmiştir. Diğer konularda alınan banka kredileri ise zaten çok yükseklerde seyretmektedir. Kira bedellerindeki artışlar bu kişisel iflaslarda önemli nedenlerinden bir başkasıdır. Sadece 2022 yılında enflasyon oranında artışlardan dolayı aynı yılda kiralarda üç defa yasal değişikliğe gidilmiştir. 40 ile 70 metrekare dairelerin yaklaşık 600 avro kira bedeli 800 avroya, 800 avro kira bedeli ise 1.000 avroya kadar yükselmiştir. Gıda ürünleri, elektrik, gaz ve ısıtma fiyatları ayyuka çıkmış durumdadır. Kullanılan gaz ve elektrik faturalarının kontrol edilmesi için insanlar fellik fellik danışma merkezleri aramaktadır. Kontrol sonrasında da aldıkları cevap genellikle kendilerini tatmin etmemektedir. Çünkü cevap faturaların genellikle doğru olduğu biçimindedir. Orta yaşın üstünde çalıştığımız yere gelen kişi adeta bizimle kavga ediyordu. “Gaz ve sıcak suyu kapatmak istiyorum, masraflarını karşılayacak durumda değilim, sözleşmemi iptal etmem için bana yardımcı olun” diye kendini yırtıyordu. Yetkili olmadığımızı söyleyince “Battaniye ve yorganımı başıma çeker otururum, lütfen sözleşmemi iptal etmeme yardımcı olun” yakarmalarına yetkili olmadığımızı, gaz almış olduğunuz işletmeyle ilişkiye geçin deyince çağırıp bağırıp gitmişti. Bu tür insanların sonu eninde sonunda bireysel iflas davası açmada yardımcı olan danışma merkezlerinin kapısını çalmak olacaktır.