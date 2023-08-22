5 dakikada menemen yapma şovu! Çıtır çıtır ekmeğinizi bandırmaya hazırlanın

Türk kahvaltı sofralarında genellikle hafta sonu sofraları süsleyen menemen tarifinin en basit halini sizler için derledik. 5 dakikada yapacağınız menemen tarifi sayesinde sofralarını da midenizi de şenlendirmiş olacaksınız. Menemen herkese ve her yöreye göre değişen bir tariftir.

Bazı yörelerde içine sucuk pastırma koyulurken bazı yöreler sarımsak soğan ekler. Bazıları ise sadece domates biber yumurta ile bu tarifi sonlandırır. Aslında normal tarifi de bu şekilde olan menemen 5 dakikanızı almaz.

5 DAKİKADA MENEMEN YAPMA TARİFİ

MALZEMELER

2 adet domates

1 adet biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

Baharatlar ve tuz

YAPILIŞI

Domateslerin üzerine kaynar su dökün.

Onlar orada beklerken tavayı ocağa koyun ve üzerine tereyağını ilave edin.

Biberleri kesip ekleyin. Bu sırada baharatları da koyun. Ardından koyulan baharatlar rengi bozar.

Son olarak ise domatesleri küp küp kesin ve üzerine koyun.

Kavurduğunuz domateslerin üzerine yumurtaları kırın. Aralarını açın ancak karıştırmayın.

Bir kapakla kapatın. 2 dakika sonra açın.

Menemeniniz en orijinal tarifiyle hazır.

Afiyet şifa olsun...