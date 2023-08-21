Virüslere karşı kalkan olan lezzet! Antikanserojen vişne reçelinin püf noktası: Pişerken ilave edin

Antikanserojen bakımından zengin olan vişneden yapılan reçel sayesinde vücut virüslere karşı daha dirençli hale gelir. Bağışıklık sistemini onaran vişne reçeli adeta C vitamini bakımından tam bir vitamin deposudur.

Tek bir kaşığı bile vücudu hastalıklara karşı korur. Vişne içerisinde sadece C vitamini değil aynı zamanda antioksidanda barındırır. Vişne hem suyu çıkartılabilir hem de marmalet olarak ta tüketilebilir. Bu yüzden vişne tüketimindeki tüm çeşitliliklerden faydalanabilirsiniz. Sizler için vişne reçeli yapımının tüm püf noktalarını araştırdık.

VİŞNE REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 kilo vişne

1 su bardağı limon suyu

2 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Vişneleri iyice yıkayın. İçindeki çekirdekleri çıkartıp tencereye koyun.

Ardından üzerine 5 su bardağı su ilave edin.

Akabinde toz şekeri de koyun ve kaynatın.

Şekerle beraber harmanlanıp köpürünce o köpükleri toplayın.

Sonra da içine limon suyunu koyun kaynatın.

Ağırlaşamaya başlayan reçelin parlak olması için tereyağını koyun.

Toplamda 50 dakika kaynatın.

Soğuduktan sonra vişne reçeleni temiz cam kavanozlara koyun.

Afiyet şifa olsun...