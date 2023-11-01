En Masum Cips! İçerisinde Yağ Yok! Ev Yapımı Doğal Cips Tarifi!

Cips en çok tüketilen abur cuburlardan bir tanesidir. Özellikle çocukların çok fazla tükettiği ve sağlığa oldukça zararı olan cipsler, büyük tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tarafından da tavsiye edilmeyen ve en sağlıksız atıştırmalıklar arasında bulunan cipsler, hemen hemen herkesin favorisi.

Sağlığın En Büyük Düşamanı Cips

Cips içerisinde bulundurduğu; yüksek yağ, tuz ve karbonhidrat sayesinde sağlığımızın bütün fonksiyonlarına zarar verebilir. Cipsler, vücutta kilo artışına sebep olur, cildinizde büyük hasarlar meydana getirir ve erken yaşlanmanıza neden olur. İçerisinde zararlı maddelerin olduğu kanıtlanmış olan cipsler; kalp hastalıkları, obezite ve kanser gibi birçok hastalığa da zemin hazırlar. Yüksek oranda yağa maruz kalan cipsler içerisinde çok fazla kalori bulundurur. Cipsler, fiziksel olumsuzluklarla birlikte zihinsel olumsuzlukları da beraberinde getirir. Özellikle de gelişim çağındaki çocukların zihinsel gelişimini yavaşlatır. Hatta yapılan araştırmalarda cipslerin, depresyon riskini artırdığı kanıtlanmıştır. Yüksek oranda trans yağ içeren cipslerin sağlığa olan zararları saymakla bitmez.

Hayatımızın bir parçası olan ve çocukların vazgeçilmezi cipsler, büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu durumda çocukları cipsten uzaklaştırmak için ne yapacağız? Yapacağımız şey oldukça basit. Ev yapımı doğal cips, çocukların yeni gözdesi olacak. Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz ve güvenle yiyebileceğiniz ev yapımı çıtır cipsin tarifini sizin için araştırdık. İşte ev yapımı çıtır cips tarifinin detayları…

Yağsız Ev Yapımı Çıtır Cips

Malzemeler;

2 adet patates

2 yemek kaşığı nişasta

1 adet sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

Dilerseniz çeşitli baharatlarda kullanabilirsiniz

Hazırlanışı;