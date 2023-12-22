Lezzetine Bayılacaksınız! Damla Tatlısı Tarifi ve Püf Noktası 😋

Tatlı sevdalılarını heyecanlandıracak bir tarif ile geldik. İşte sizlere bir lezzet şöleni sunacak olan 'Damla Tatlısı' tarifi ve püf noktaları. Kağıt ve kalemleri hazırlayın...

Lezzetine Bayılacaksınız! Damla Tatlısı Tarifi ve Püf Noktası 😋
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Damla tatlısı, az malzemeli ve çok leziz bir tatlıdır. Yapımı da bir o kadar kolaydır. Bu tatlıyı yaptıktan sonra vazgeçemeyeceğinize eminiz. Çayınızın ya da kahvenizin yanında yiyebileceğiniz damla tatlısı tarifi ve püf noktaları sizlerle...

Malzemeler; 

  • 1,5 su bardağı irmik
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 yumurta
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Portakal kabuğu rendesi
  • Aldığı kadar un (yaklaşık 2 su bardağı kadar)

Bulamak İçin;

  • İrmik

Şerbeti İçin;

  • 2 bardak su
  • 2 su bardağı şeker

Lezzetine Bayılacaksınız! Damla Tatlısı Tarifi ve Püf Noktası 😋 - Resim : 1

Hazırlanışı; 

Önce tatlının şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. Tencerinin içine şeker ve suyu ekliyoruz. Şeker eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. 

Kaynayan şerbetin içine limon damlatıyoruz ve 10 dakika daha kaynatıp, soğumaya bırakıyoruz. 

Un hariç diğer malzemeleri kabın içine alarak yoğuruyoruz. Ardından karışımın içine unu yavaş yavaş ekliyoruz.

Hazırlanan hamura damla şeklini veriyoruz ve irmiğe buluyoruz. Ardından yağladığımız ya da yağlı kağıt koyduğumu tepsiye yerleştiriyoruz.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti döküyoruz. Tatlıları alt üst çevirip şerbeti iyice çekmesini sağlayalım.

Püf Noktası;  

Soğuk şerbeti fırından çıkar çıkmaz tatlı ile buluşturursanız tatlınız kıyır kıyır olacaktır.

Üzerine isterseniz antep fıstığı, fındık ya da badem koyabilirsiniz. 

Şimdiden afiyet olsun...

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