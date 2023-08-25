Ne Trabzonlular ne de Rizeliler bu tarifi bilmiyor! Parmaklarınızı ısıracağınız en özel mıhlama tarifi

Geleneksel Karadeniz mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan 'Mıhlama', sofralarınıza lezzetli bir dokunuş getirebilir. Özellikle hafta sonu aileniz veya sevdiklerinizle bir araya geldiğinizde uzun ve keyifli kahvaltılara ne dersiniz? İşte tam da bu noktada, mis gibi tereyağı kokusuyla mıhlama tarifi devreye giriyor.

NE TRABZONLULAR NE DE RİZELİLER BU TARİFİ BİLMİYOR! PARMAKLARINIZI ISIRACAĞINIZ EN ÖZEL MIHLAMA TARİFİ

Doğanın taptaze havasında yaşayanlar için sağlık ve enerji deposu olan mıhlama, özellikle Karadeniz yöresinde önemli bir yere sahip. Mıhlama kalorili bir lezzet olsa da oldukça doyurucudur ve az miktarı uzun süre tok tutabilir. Bu açıdan bakıldığında, alınan kaloriye değdiğini söylemek mümkün.

Malzemeler:

2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı ve mısır unu

2 su bardağı ılık su

150 g eriyebilen herhangi bir peynir (örneğin Trabzon peyniri ya da kaşar peyniri)

Bir miktar tuz

Yapılışı:

Önceden ısıttığınız tavada tereyağını eritip kızdırın.

Mısır ununu ekleyip karıştırmayı bırakmadan 1-2 dakika iyice kavurun.

Ilık su ekleyip hızlıca karıştırın.

Orta hararetli ateşte istediğiniz kıvamı tutturana kadar karıştırmaya devam edin.

İstediğiniz kıvama geldikten sonra rendelenmiş veya küçük doğranmış peyniri ekleyip, eriyene kadar tekrar karıştırarak pişirin.

Afiyet olsun...