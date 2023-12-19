Portakal Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın! Çikolata ve Portakalın Muhteşem Kavuşması!

Dışarıda oldukça pahalıya satılan çikolata kaplı portakal çubuklarını evde kolayca hazırlamaya ne dersiniz? Hem maliyeti düşük hem tadı lezzetli nefis bir atıştırmalık tarifiyle karşınızdayız. Bu tarif portakal kabuklarını çöpe atmanızı engelleyecek. Çünkü bu tarifin bağımlısı olacaksınız. Portakal kabuklarını çöpe atmaya son! Çikolata ve portakalın muhteşem uyumuna bayılacaksınız. İster kahvenizin yanında isterseniz de çayınızın yanında yiyebileceğiniz muhteşem bir atıştırmalık tarifiyle geldik. Alışılmışın dışında bu atıştırmalığı kesinlikle denemelisiniz! Misafirleriniz bu atıştırmalığa hayran kalacak. İşte çikolata ve portakalın muhteşem uyumu; çikolata kaplı portakal çubuklarının tarifi…

Çikolata Kaplı Portakal Çubukları

Malzemeler;

1,5 kilo portakal

200 gram sütlü çikolata ya da bitter çikolata

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Hazırlanışı;