Portakal Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın! Çikolata ve Portakalın Muhteşem Kavuşması!
Portakal kabuklarını çöpe atmaya son! Portakal kabuklarını değerlendirebileceğiniz muhteşem bir atıştırmalık tarifiyle geldik! Çikolata ve portakalın muhteşem kavuşmasına hayran kalacaksınız! İşte portakal kabuklarından hazırlayacağınız nefis atıştırmalık tarifi…
Dışarıda oldukça pahalıya satılan çikolata kaplı portakal çubuklarını evde kolayca hazırlamaya ne dersiniz? Hem maliyeti düşük hem tadı lezzetli nefis bir atıştırmalık tarifiyle karşınızdayız. Bu tarif portakal kabuklarını çöpe atmanızı engelleyecek. Çünkü bu tarifin bağımlısı olacaksınız. Portakal kabuklarını çöpe atmaya son! Çikolata ve portakalın muhteşem uyumuna bayılacaksınız. İster kahvenizin yanında isterseniz de çayınızın yanında yiyebileceğiniz muhteşem bir atıştırmalık tarifiyle geldik. Alışılmışın dışında bu atıştırmalığı kesinlikle denemelisiniz! Misafirleriniz bu atıştırmalığa hayran kalacak. İşte çikolata ve portakalın muhteşem uyumu; çikolata kaplı portakal çubuklarının tarifi…
Çikolata Kaplı Portakal Çubukları
Malzemeler;
- 1,5 kilo portakal
- 200 gram sütlü çikolata ya da bitter çikolata
- 2 su bardağı şeker
- 2 su bardağı su
Hazırlanışı;
- Portakalları soyup kabuklarını ince ince dilimleyin.
- Geniş bir tencereye portakal kabuklarını alın ve üzerine su ekleyerek kaynamaya bırakın.
- Kaynamaya başlayan suyunuzu yaklaşık 5 dakika kadar kaynatın ve ardından kaynayan suyu süzüp üzerine temiz su ekleyin.
- Yeniden kaynamaya bıraktığınız suyu 5 dakika kadar bekletin ve suyunu dökün. Yeniden su ekleyip yeniden kaynatın.
- Bu işlemi toplamda 3 kez tekrarlamış olmalısınız. Bu şekilde portakal kabuklarının acılığı gidecektir.
- Kabukların üzerine 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı su ekleyip suyunu tamamen çekinceye kadar kaynatın.
- Ardından tüm portakal kabuklarını telin üzerine serip 24 saat kurutun.
- Ertesi gün ise eritilmiş çikolata ile portakal kabuklarınızı kaplayın.
- Çikolata kaplı portakal çubuklarınız yemeye hazır, afiyetle tüketebilirsiniz.