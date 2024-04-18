DEM Parti'nden bir skandal daha!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumdan Dem Partiye geçti, Sezai Karakoç Kültür Merkezinin adı "Kültür Amed" olarak afişlere yazıldı.

Editör: Ekrem Demir
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Dem Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, göreve gelir gelmez Sezai Karakoç Kültür Merkezinin adını değiştirmeye kalktı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinin adı "9. Amed Tiyatro Festivali"nin afişlerinde "Çand Amed" olarak geçti. Böylece Diyarbakır’ın yetiştirdiği önemli isimlerden olan şair, yazar Sezai Karakoç isminin de değiştirileceği sinyali verildi.

Festivalde yer alan tiyatro ekibinin sözleşmesi 2017 yılında belediye yönetimi kayyumda iken yenilenmeyerek iptal edilmişti. Ekip DEM Partiye yakınlığıyla biliniyor. Festivalde de kimlik vurgusu öne çıktı. Ana slogan "Varlığınla, kimliğinle" oldu.

18-27 Nisan günleri arasında yapılacak festivalde 19 oyunun 14'ü Kürtçe olarak sahnelenecek. Festivalde yerli tiyatro ekiplerinin yanı sıra İran ve Irak’tan tiyatro ekipleri sahne alacak.

8 Nisan’da göreve başlayan Dem Partili yeni yönetim bültenlerinde ve sosyal medya hesaplarında Diyarbakır yerine Amed adını kullanmıştı. 11 Nisan'da tekrar Diyarbakır ismine dönüldü.

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi esnafa tabelaların Kürtçe olması için çağrı yapmış ve tabela vergisinde indirim yapılacağını duyurulmuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# DEM Parti # skandal
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