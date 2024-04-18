İran Halkı Ulusal Kanal'a konuştu!

İran halkı başkent Tahran'da İsrail'e yapılan yapılan füze operasyonunu Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Halk, “İsrail ve ABD bir hata yaparsa bizler savaşmaya hazırız. İran, ülkesinin onurunu nasıl koruyacağını gösterdi.” dedi.

İran’ın işgalci ve katliamcı İsrail’in üzerine insanız hava araçları ve füzelerle düzenlediği “Gelecek Vaat Operasyonu” İran halkında büyük gurur yaşattı.

Ulusal Kanal mikrofonlarına konuşanlar: "Bu hamle bize ulusal bir gurur duygusu yaşattı.

Çünkü Batı ve İsrail 40 yıldır küresel emperyalizmle birlikte, milletin kalbinden doğan İslam Cumhuriyeti’ne karşı ihanet ediyor, suç işliyor ve yaptırım uyguluyor. İsrail'in bölgedeki hegemonyasını her yönden kırıyor olmayı başarmış olmamız çok güzel bir şey."

"Biz hak cephedeyiz. Biz dünya mazlumlarına destek vereniz. Kâfirleri mağlup ettiğimiz için çok mutluyuz ve dünya mazlumları da mutlu oldu. Yaptığımız operasyondan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum. Kâfirler, Müslümanların direniş cephesinin sabrını çok zorladılar. Ama bu operasyon sonucunda dağıldılar." ifadelerini kullandı.

İran’ın hamlesi sonrası gözler İsrail’e çevirdi. İran halkı ABD ve İsrail’in tehditlerine karşı devletinin yanında savaşma hazır olduğunu belirtti.