İmamoğlu Sultangazi'de konuştu

Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de Cebeci Köyü yatırımları açılışları töreninde konuştu. İmamoğlu AK Parti seçim ofisini de ziyaret etti.

Yerel seçim takvimi işlerken adayların saha çalışmaları hızlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deydi. Cebeci Yatırımları Tanıtımı açılışında konuşan İmamoğlu, "parti ayrımı yapmadan ilçelerimize hizmet götürüyoruz" dedi.

İMAMOĞLU SULTANGAZİ'DE KONUŞTU

Yerel seçime sayılı günler kala İstanbul'da aday ve partiler çalışmalarına hız verdi .İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sultangazi'deydi. Sultangazi Cebeci Köyü yatırımları açılışları töreninde konuştu. İmamoğlu ilçeye yapılan yatırımları anlattı.

Öte yandan, Chp'nin Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir ile birlikte ilçedeki semt pazarını ziyaret etti. İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu. Semt pazarında vatandaşın gündeminde ise yine hayat pahalılığı vardı.

Ak Parti seçim ofisini ziyaret eden İmamoğlu, seçimlerin barış içinde geçmesini diledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# sultangazi # ekrem imamoğlu
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