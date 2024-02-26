Türkiye Yüzyılı'nda Şanlıurfa vizyonu! Zeynel Abidin Beyazgül projelerini açıkladı

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Türkiye Yüzyılı Şanlıurfa Vizyonu’’ proje tanıtım programında yapacakları projeleri açıkladı. Mehmet Akif İnan Konferans salonunda yapılan programın tanıtım sunumunu yapan Başkan Beyazgül Şanlıurfa’ya raylı sistemi kazandıracaklarını kaydetti.

Güneşlenme gün sayısı oldukça fazla olan Şanlıurfa’da “GES VE RÜZGÂR ENERJİSİ yatırımlarının artırılmasına da vurgu yapıldı. Kültür ve Kongre Merkezi, Yeni Otogar, Meslek gruplarına 7000 dönümlük alan tahsisi de projede yer alan hizmetler arasında. Beyazgül konuşmasında "Yeni dönemde de birlikte devam edeceğiz." Çok güzel işlere hep birlikte imza atacağız.” İfadelerine de yer verdi.