Murat Kurum'dan Sancaktepe metrosu vaadi! Yeniden açılacak
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'da Sivaslılarla buluştu. Sancaktepe metro hattının yeniden açılacağını söyleyen Kurum CHP ve DEM Parti ortaklığını da eleştirdi, “Kurdukları Kandil ittifakı” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sivaslılar Hemşehri Buluşması ve Kahvaltı Programı'na katıldı. Sivas Anadolu'nun kalbi olarak tanımlayan Kurum, "Sivas İstiklalimizin, Cumhuriyetimizin teminatıdır." ifadelerini kullandı. Murat Kurum yerel seçim çalışmalarından da bahsetti, Sancaktepe metro hattının yeniden açılacağını söyledi.
"İstanbul’un bütçesini kendi ikballeri için harcadılar. Maltepe’de iki günlük konsere 550 milyon TL harcadılar. İsrafı bitirdik diyerek bol bol tabelalara reklam koydular. Asıl israfı siz yaptınız."
Kurum'un gündeminde CHP ve DEM Parti de vardı. İki partinin seçim işbirliğini 'Kurdukları Kandil İttifakı' sözleriyle eleştirdi.
"İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. Kurdukları ‘Kandil İttifakı’nın bayrakları meydanda sallandı."
"‘Kandil İttifakı’nın küçük ortağı da bunu ayan beyan itiraf etti. Yani artık gizledikleri ittifak, tamamen ortaya çıktı. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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