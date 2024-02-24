Murat Kurum'dan Sancaktepe metrosu vaadi! Yeniden açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sivaslılar Hemşehri Buluşması ve Kahvaltı Programı'na katıldı. Sivas Anadolu'nun kalbi olarak tanımlayan Kurum, "Sivas İstiklalimizin, Cumhuriyetimizin teminatıdır." ifadelerini kullandı. Murat Kurum yerel seçim çalışmalarından da bahsetti, Sancaktepe metro hattının yeniden açılacağını söyledi.

"İstanbul’un bütçesini kendi ikballeri için harcadılar. Maltepe’de iki günlük konsere 550 milyon TL harcadılar. İsrafı bitirdik diyerek bol bol tabelalara reklam koydular. Asıl israfı siz yaptınız."

Kurum'un gündeminde CHP ve DEM Parti de vardı. İki partinin seçim işbirliğini 'Kurdukları Kandil İttifakı' sözleriyle eleştirdi.

"İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. Kurdukları ‘Kandil İttifakı’nın bayrakları meydanda sallandı."